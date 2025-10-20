Freiburg und Weinheim auswärts top, Ergenzingen mit klarem Heimsieg

In der Oberliga Baden-Württemberg der A-Junioren war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Bahlinger SC – Freiburger FC 0:5

Der Freiburger FC legte in Bahlingen einen überzeugenden Auftritt hin und entschied die Partie früh. Filip Tritschler (6.) brachte die Gäste in Führung, und Maximilian Huber (13.) legte schnell nach. Nach der Pause erhöhte Luis Schneider (50.) auf 3:0, ehe erneut Filip Tritschler (64.) und Mohamad Arsali (73.) den klaren 5:0-Auswärtssieg perfekt machten. Bahlingen fand kaum Zugriff und musste eine bittere Niederlage hinnehmen.

TuS Ergenzingen – FC-Astoria Walldorf 4:1

Der TuS Ergenzingen feierte einen starken Heimsieg. Abdullah Emin Yelek (37.) traf zur Führung, bevor Simeon Pentchev (56.) den Ausgleich für Walldorf erzielte. Doch dann drehte Linus Hellstern auf und brachte Ergenzingen mit einem Doppelpack (66., 81.) auf die Siegerstraße. Kimi Amon (90.) setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 4:1-Erfolg.

SV Waldhof Mannheim – TSG 62/09 Weinheim 1:4

Weinheim nutzte seine Chancen eiskalt und überraschte den SV Waldhof deutlich. David Lipka (15.) und Maiko Rene Hertel (21.) sorgten früh für eine komfortable Führung. Nach dem Anschlusstreffer des SVW (39.) stellten Muhammed Taha Kilichan (53.) und Ismet Kartal (71.) den alten Abstand wieder her und besiegelten den klaren Auswärtssieg.

SG Sonnenhof Großaspach – TSG Balingen (U19) 4:2

Ein unterhaltsames Spiel mit vielen Toren! Die TSG Balingen ging zunächst früh in Führung (12.), doch nach der Pause kam Großaspach stark zurück. Sean Wallace (51.) glich aus, und Robin Mannhardt (64., 67.) drehte mit einem Doppelpack das Spiel. Zwar verkürzten die Gäste noch einmal (87.), aber Gent Gashi (90.+5) machte in der Nachspielzeit alles klar.

SGV Freiberg – SSV Reutlingen 1:1

In einem intensiven Duell brachte Marlon Kohler (14.) die Freiberger in Führung. Der SSV Reutlingen drängte im zweiten Durchgang auf den Ausgleich und wurde in der 77. Minute belohnt: Maxim Kasatschok traf zum 1:1-Endstand. Beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, ohne dass ein Sieger hervorging.

VfR Aalen – SG HD-Kirchheim 0:2

Die Gäste aus Heidelberg-Kirchheim präsentierten sich effizient und abgeklärt. Finn Hagen (29.) brachte sein Team in der ersten Hälfte in Führung. Aalen versuchte vergeblich, zurück ins Spiel zu finden, ehe Luca Triebskorn (83./Foulelfmeter) kurz vor Schluss den 2:0-Auswärtssieg sicherte.

