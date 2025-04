Freiburg-St. Georgen spielt in Unterzahl remis gegen Simonswald

Roberto Palermo: „Fühlt sich wie ein Sieg an“

Gleich zu Beginn hatte der FC Freiburg-St. Georgen in der Partie gegen Simonswald/Obersimonswald zwei Nackenschläge zu verkraften. Schon in der fünften Minute fingen sich die Freiburger nach einem Konter das 0:1 ein, wenig später wurde Yannick Bantel wegen einer „Notbremse“ mit Rot vom Platz geschickt. Trotz der Unterzahl sah FC-Trainer Roberto Palermo gute Torchancen seiner Elf. „Man hat die Unterzahl nicht gemerkt, wir haben gut dagegengehalten“, fand er. Doch kurz vor der Pause unterlief St. Georgen ein Fehler im Spielaufbau, den die SG zum zweiten Treffer nutzen konnte. Palermo reagierte mit taktischen Umstellungen und den dazu benötigten Einwechslungen. „Das hat uns viel Kraft gekostet, aber wir haben uns mit dem 2:2 belohnt“, so der Coach. Filan Kleinn erzielte nach einem weiten Einwurf den Anschlusstreffer, nur vier Minuten darauf setzte sich Jan Nowack gegen zwei Gegenspieler durch und schob zum 2:2 ein. Die Gäste gingen durch einen „Sonntagsschuss“ (Palermo) erneut in Führung, aber in der Nachspielzeit traf Jakob Bergmann aus der Distanz zum 3:3-Endstand. „Ein Kompliment an die Jungs, die Systemumstellung hat trotz der kurzen Absprache geklappt“, sagte Palermo. „Für Simonswald waren es zwei verlorene Punkte, für uns fühlt es sich wie ein Sieg an.“