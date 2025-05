Freiburg-St. Georgen feiert den dritten Heimsieg in Folge

Tore: 1:0 Jan Nowack (41.), 2:0 Filan Klein (59. Foulelfmeter), 3:0 Matti Roth (90.+3)

Schiedsrichter: Alexander Benkendorff (Freiburg) – Zuschauer: 120

Die Mannschaften begegneten sich zunächst auf Augenhöhe, lange konnte sich keine Seite entscheidend durchsetzen. Erst ein Freistoß in der 41. Minute sollte die Gastgeber in Führung bringen. Jan Nowack war zur Stelle und hob den Ball unter die Latte. Nach dem Seitenwechsel hielten die Teams das Tempo hoch. In der 59. Minute stieß Jan Kapahnke in den Gästestrafraum vor und wurde von Torwart Reichenbach abgeräumt. Referee Benkendorff zeigte folgerichtig auf den Elfmeterpunkt. Filan Kleinn verlud Reichenbach und verwandelte unten links. Glottertal suchte den Anschlusstreffer, blieb aber glücklos. In der Nachspielzeit gewann St. Georgen nach einem Eckstoß den zweiten Ball, und auf Flanke von Fridolin Wernick köpfte Matti Roth zum 3:0-Endstand ein.