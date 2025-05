Freiburg erkämpft Punkt gegen den Meister

Die personelle Lage der SG wird immer dramatischer. Der ohnehin sehr kleine Kader wurde inzwischen noch weiter dezimiert. Neben den Langzeitverletzten Dennis Gerdts und Justus Nicolai kommen jetzt mit Mirco Schantze (Knie) und Kapitän Olaf Schütt (Knie) weitere Säulen hinzu. Zudem meldete sich Timo Schantze in den Urlaub ab. Trainersohn Max Luca befindet sich nach langem Ausfall körperlich noch lange nicht auf der Höhe.

Ohne die etatmäßige Innenverteidigung ging es dann ins Spiel. Um das vorwegzunehmen, Lucius Grütter und besonders Jakob Mahler machten ihre Sache richtig gut. Meister Bargstedt kam mit breiter Brust, wollte aus Respekt vor dem Gegner für das Meisterfoto nicht mal jubeln. "Erst wird gespielt, dann gejubelt", so die Meinung der Spieler. Dass es am Ende nur zu einem Remis reichte, war sicherlich schnell vergessen. Nach einer herausragenden Saison wird das Team um Trainer Maik Ohlandt am 17. Mai vor dem letzten Heimspiel gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf IV von Staffelleiter Ulrich Asmussen geehrt.