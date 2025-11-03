 2025-10-30T14:25:35.653Z

Sponsoring
Freibier von der Privatbrauerei Schweiger: Die Sieger in KW44

Freibier für die torreichsten Mannschaften – jede Woche und in jeder Ligaebene im Kreis!

Achtung an die Torjäger in Oberbayern: Ab sofort lohnt sich das Tore schießen doppelt – denn die Privatbrauerei Schweiger in Markt Schwaben belohnt in Zusammenarbeit mit FuPa jede Woche die treffsichersten Teams mit einer Kiste 1516 Bayrisch Hell samt Flaschenöffner aus Holz.

Die Sieger in KW44:

  • Kreis München
    - Kreisliga: TSV Steinhöring (9:0)
    - Kreisklasse: NK Hajduk 1970 München (12:2)
    - A-Klasse: FC Hochbrück (15:2)
    - B-Klasse: TSV Indersdorf II (12:1)
    - C-Klasse: SpVgg Unterhaching III (12:1)

  • Kreis Donau/Isar
    - Kreisliga: SC Moosen/Vils (3:0)
    - Kreisklasse: STSV Gaimersheim II (6:3)
    - A-Klasse: TSV Dorfen II (9:0)
    - B-Klasse: SV Karlskron II (10:0)
    - C-Klasse: Türk SV Pfaffenhofen (11:1)

  • Kreis Zugspitze
    - Kreisliga: ASV Habach (6:0)
    - Kreisklasse: SpVgg Wildenroth (6:1)
    - A-Klasse: SV Warngau (7:0)
    - B-Klasse: SG FC Kochelsee / Benediktbrn. II (9:1)
    - C-Klasse: TSV Gernlinden II (8:5)

  • Kreis Inn/Salzach
    - Kreisliga: TSV Reischach (5:0)
    - Kreisklasse: FC Bischofswiesen (6:3)
    - A-Klasse: SV Pang (9:0)
    - B-Klasse: SV DJK Götting (7:1)
    - C-Klasse: SV Leobendorf II (6:0)

Um in den Genuss des Bieres zu kommen, muss ein Vertreter der wöchentlichen Gewinnervereine immer bis Donnerstag 08.00 Uhr eine Email mit Versandadresse an gewinnspiel@fupa.net schicken. Die Privatbrauerei Schweiger verschickt dann einen Gutschein für die Einlösung des Bieres.



Folgende Kreise in dem Gebiet "Oberbayern" sind dabei:

  • München (Kreisligen, Kreisklassen, A, B und C-Klassen) -> 5 Sieger

  • Donau/Isar (Kreisligen, Kreisklassen, A, B und C-Klassen) -> 5 Sieger

  • Zugspitze (Kreisligen, Kreisklassen, A, B und C-Klassen) -> 5 Sieger

  • Inn/Salzach (Kreisligen, Kreisklassen, A, B und C-Klassen) -> 5 Sieger



Falls ein Verein gleich viele Tore wie ein anderer Verein erzielt hat, dann greifen zwei weitere Komponenten:

  1. Anzahl der Gegentore (z.B. 6:0 schlägt 6:1)
  2. Tabellenstand des Gegners (z.B. Gegner 2. Platz schlägt Gegner 6. Platz)
  3. Gesamtanzahl der geschossenen Tore in der Saison
  4. Losentscheid


Die Privatbrauerei Schweiger und das FuPa-Team wünschen euch viel Erfolg beim Ballern für Freibier!

