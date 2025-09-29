Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Schweiger / Montage FuPa
Freibier von der Privatbrauerei Schweiger: Die Sieger in KW39
Freibier für die torreichsten Mannschaften – jede Woche und in jeder Ligaebene im Kreis!
Achtung an die Torjäger in Oberbayern: Ab sofort lohnt sich das Tore schießen doppelt – denn die Privatbrauerei Schweiger in Markt Schwaben belohnt in Zusammenarbeit mit FuPa jede Woche die treffsichersten Teams mit einer Kiste 1516 Bayrisch Hell samt Flaschenöffner aus Holz.
Die Sieger in KW39:
Kreis München - Kreisliga: TSV Ottobrunn (5:2) - Kreisklasse: FC Phönix München II (16:0) - A-Klasse: DJK Pasing III (11:0) - B-Klasse: BSC Sendling München II (11:2) - C-Klasse: FC München City e.V (25:1)
Kreis Inn/Salzach - Kreisliga: TSV Waging am See (4:0) - Kreisklasse: TSV 1860 Rosenheim II (11:2) - A-Klasse: SV Forsting-Pfaffing (12:0) - B-Klasse: SG Grabenstätt / TSV Chieming (5:0) - C-Klasse: TV Feldkirchen II (14:1)
Um in den Genuss des Bieres zu kommen, muss ein Vertreter der wöchentlichen Gewinnervereine immer bis Donnerstag 08.00 Uhr eine Email mit Versandadresse an gewinnspiel@fupa.net schicken. Die Privatbrauerei Schweiger verschickt dann einen Gutschein für die Einlösung des Bieres.
Folgende Kreise in dem Gebiet "Oberbayern" sind dabei:
München (Kreisligen, Kreisklassen, A, B und C-Klassen) -> 5 Sieger
Donau/Isar (Kreisligen, Kreisklassen, A, B und C-Klassen) -> 5 Sieger
Zugspitze (Kreisligen, Kreisklassen, A, B und C-Klassen) -> 5 Sieger
Inn/Salzach (Kreisligen, Kreisklassen, A, B und C-Klassen) -> 5 Sieger
Falls ein Verein gleich viele Tore wie ein anderer Verein erzielt hat, dann greifen zwei weitere Komponenten:
Anzahl der Gegentore (z.B. 6:0 schlägt 6:1)
Tabellenstand des Gegners (z.B. Gegner 2. Platz schlägt Gegner 6. Platz)
Gesamtanzahl der geschossenen Tore in der Saison
Losentscheid
Die Privatbrauerei Schweiger und das FuPa-Team wünschen euch viel Erfolg beim Ballern für Freibier!