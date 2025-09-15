Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Sponsoring
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Schweiger / Montage FuPa
Freibier von der Privatbrauerei Schweiger: Die Sieger in KW37
Freibier für die torreichsten Mannschaften – jede Woche und in jeder Ligaebene im Kreis!
Achtung an die Torjäger in Oberbayern: Ab sofort lohnt sich das Tore schießen doppelt – denn die Privatbrauerei Schweiger in Markt Schwaben belohnt in Zusammenarbeit mit FuPa jede Woche die treffsichersten Teams mit einer Kiste 1516 Bayrisch Hell samt Flaschenöffner aus Holz.
Die Sieger in KW37:
Kreis München - Kreisliga: TSV Allach München (7:2) - Kreisklasse: FC Biberg (28:0) - A-Klasse: FC Teutonia München II (10:1) - B-Klasse: SV Aubing München III (9:0) - C-Klasse: SG Pliening / FC Finsing (12:0)
Kreis Donau/Isar - Kreisliga: SV Kranzberg (8:0) - Kreisklasse: BSG Taufkirchen (8:0) - A-Klasse: FC Hettenshausen (11:1) - B-Klasse: MTV 1881 Ingolstadt II (9:1) - C-Klasse: SpVgg Zolling II (9:1)
Kreis Zugspitze - Kreisliga: TuS Geretsried II (8:2) - Kreisklasse: SC Fürstenfeldbruck (6:0) - A-Klasse: Lenggrieser SC II (12:0) - B-Klasse: TSV Erling-Andechs II (10:0) - C-Klasse: TSV Tutzing II (10:1)
Kreis Inn/Salzach - Kreisliga: TuS Raubling (6:1) - Kreisklasse: SV Riedering (6:1) - A-Klasse: SG TSV Übersee / ASV Grassau (7:0) - B-Klasse: TSV 1968 Taufkirchen (9:0) - C-Klasse: SV Pang II (15:0)
Um in den Genuss des Bieres zu kommen, muss ein Vertreter der wöchentlichen Gewinnervereine immer bis Donnerstag 08.00 Uhr eine Email mit Versandadresse an gewinnspiel@fupa.net schicken. Die Privatbrauerei Schweiger verschickt dann einen Gutschein für die Einlösung des Bieres.
Folgende Kreise in dem Gebiet "Oberbayern" sind dabei:
München (Kreisligen, Kreisklassen, A, B und C-Klassen) -> 5 Sieger
Donau/Isar (Kreisligen, Kreisklassen, A, B und C-Klassen) -> 5 Sieger
Zugspitze (Kreisligen, Kreisklassen, A, B und C-Klassen) -> 5 Sieger
Inn/Salzach (Kreisligen, Kreisklassen, A, B und C-Klassen) -> 5 Sieger
Falls ein Verein gleich viele Tore wie ein anderer Verein erzielt hat, dann greifen zwei weitere Komponenten:
Anzahl der Gegentore (z.B. 6:0 schlägt 6:1)
Tabellenstand des Gegners (z.B. Gegner 2. Platz schlägt Gegner 6. Platz)
Gesamtanzahl der geschossenen Tore in der Saison
Losentscheid
Die Privatbrauerei Schweiger und das FuPa-Team wünschen euch viel Erfolg beim Ballern für Freibier!