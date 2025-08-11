Freibier von der Privatbrauerei Schweiger: Die Sieger in KW32 Freibier für die torreichsten Mannschaften – jede Woche und in jeder Ligaebene im Kreis!

Achtung an die Torjäger in Oberbayern: Ab sofort lohnt sich das Tore schießen doppelt – denn die Privatbrauerei Schweiger in Markt Schwaben belohnt in Zusammenarbeit mit FuPa jede Woche die treffsichersten Teams mit einer Kiste 1516 Bayrisch Hell samt Flaschenöffner aus Holz.

Um in den Genuss des Bieres zu kommen, muss ein Vertreter der wöchentlichen Gewinnervereine immer bis Donnerstag 08.00 Uhr eine Email mit Versandadresse an gewinnspiel@fupa.net schicken. Die Privatbrauerei Schweiger verschickt dann einen Gutschein für die Einlösung des Bieres.

Folgende Kreise in dem Gebiet "Oberbayern" sind dabei:

München (Kreisligen, Kreisklassen, A, B und C-Klassen) -> 5 Sieger

Donau/Isar (Kreisligen, Kreisklassen, A, B und C-Klassen) -> 5 Sieger

Zugspitze (Kreisligen, Kreisklassen, A, B und C-Klassen) -> 5 Sieger

Inn/Salzach (Kreisligen, Kreisklassen, A, B und C-Klassen) -> 5 Sieger





Falls ein Verein gleich viele Tore wie ein anderer Verein erzielt hat, dann greifen zwei weitere Komponenten:

Anzahl der Gegentore (z.B. 6:0 schlägt 6:1) Tabellenstand des Gegners (z.B. Gegner 2. Platz schlägt Gegner 6. Platz) Gesamtanzahl der geschossenen Tore in der Saison Losentscheid



Die Privatbrauerei Schweiger und das FuPa-Team wünschen euch viel Erfolg beim Ballern für Freibier!