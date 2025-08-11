 2025-08-07T08:03:27.630Z

Freibier von der Privatbrauerei Schweiger: Die Sieger in KW32

Freibier für die torreichsten Mannschaften – jede Woche und in jeder Ligaebene im Kreis!

Achtung an die Torjäger in Oberbayern: Ab sofort lohnt sich das Tore schießen doppelt – denn die Privatbrauerei Schweiger in Markt Schwaben belohnt in Zusammenarbeit mit FuPa jede Woche die treffsichersten Teams mit einer Kiste 1516 Bayrisch Hell samt Flaschenöffner aus Holz.

Die Sieger in KW32:

  • Kreis München
    - Kreisliga: Sommerpause
    - Kreisklasse: Sommerpause
    - A-Klasse: Sommerpause
    - B-Klasse: Sommerpause
    - C-Klasse: Sommerpause

  • Kreis Donau/Isar
    - Kreisliga: Sommerpause
    - Kreisklasse: Sommerpause
    - A-Klasse: Sommerpause
    - B-Klasse: Sommerpause
    - C-Klasse: Sommerpause

  • Kreis Zugspitze
    - Kreisliga: TuS Geretsried II (4:0)
    - Kreisklasse: TSV Otterfing (7:2)
    - A-Klasse: 1. FC Garmisch-Partenkirchen II (11:0)
    - B-Klasse: SV Wangen (8:0)
    - C-Klasse: SG SF Egling / SV Straßlach II (15:0)

  • Kreis Inn/Salzach
    - Kreisliga: Sommerpause
    - Kreisklasse: Sommerpause
    - A-Klasse: Sommerpause
    - B-Klasse: Sommerpause
    - C-Klasse: Sommerpause

Um in den Genuss des Bieres zu kommen, muss ein Vertreter der wöchentlichen Gewinnervereine immer bis Donnerstag 08.00 Uhr eine Email mit Versandadresse an gewinnspiel@fupa.net schicken. Die Privatbrauerei Schweiger verschickt dann einen Gutschein für die Einlösung des Bieres.



Folgende Kreise in dem Gebiet "Oberbayern" sind dabei:

  • München (Kreisligen, Kreisklassen, A, B und C-Klassen) -> 5 Sieger

  • Donau/Isar (Kreisligen, Kreisklassen, A, B und C-Klassen) -> 5 Sieger

  • Zugspitze (Kreisligen, Kreisklassen, A, B und C-Klassen) -> 5 Sieger

  • Inn/Salzach (Kreisligen, Kreisklassen, A, B und C-Klassen) -> 5 Sieger



Falls ein Verein gleich viele Tore wie ein anderer Verein erzielt hat, dann greifen zwei weitere Komponenten:

  1. Anzahl der Gegentore (z.B. 6:0 schlägt 6:1)
  2. Tabellenstand des Gegners (z.B. Gegner 2. Platz schlägt Gegner 6. Platz)
  3. Gesamtanzahl der geschossenen Tore in der Saison
  4. Losentscheid


Die Privatbrauerei Schweiger und das FuPa-Team wünschen euch viel Erfolg beim Ballern für Freibier!

