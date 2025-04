Freibier von der Privatbrauerei Schweiger: Die Sieger in KW15 Freibier für die torreichsten Mannschaften – jede Woche und in jeder Ligaebene im Kreis!

Achtung an die Torjäger in Oberbayern: Ab sofort lohnt sich das Tore schießen doppelt – denn die Privatbrauerei Schweiger in Markt Schwaben belohnt in Zusammenarbeit mit FuPa jede Woche die treffsichersten Teams mit einer Kiste 1516 Bayrisch Hell samt Flaschenöffner aus Holz.