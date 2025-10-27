Freibier von der Privatbrauerei Falter: Das sind die Sieger in KW43

Jetzt wird Spieltag um Spieltag um die meisten Tore gerittert: Die Privatbrauerei Falter spendiert nämlich jeweils einem Team aus A-Klasse, Kreisklasse & Kreisliga zwei FuPa-Bier-Pakete á 12 Flaschen pro Spieltag, welches die meisten Tore bei ihrem Sieg erzielt hat.
Die Sieger in KW43:
- Kreisliga: SV Neuhausen/Offenberg (9:1 gegen FC Langdorf)
- Kreisklasse: TSV Rotthalmünster (7:1 gegen DJK Eintracht Patriching)
- A-Klasse: FC Aiterhofen-Geltolfing (10:3 gegen FC Straubing)
Um in den Genuss des Bieres zu kommen, müssen die Gewinnervereine bis Donnerstag 08.00 Uhr ihre Versandadresse an gewinnspiel@fupa.net schicken.
Folgende Ligen gehen in der Saison 2025 / 26 zum "wettballern" an den Start:
KREISLIGA:
KREISKLASSE:
A-KLASSE:
Falls ein Verein gleich viele Tore wie ein anderer Verein erzielt hat, dann greifen zwei weitere Komponenten:
Die Privatbrauerei Falter und FuPa wünschen euch viel Glück bei der Jagd nach den meisten Toren.