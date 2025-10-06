 2025-10-02T08:44:29.515Z

Freibier von der Privatbrauerei Falter: Das sind die Sieger in KW40

Mannschaft mit den meisten geschossenen Toren bei ihrem Sieg gewinnt

Jetzt wird Spieltag um Spieltag um die meisten Tore gerittert: Die Privatbrauerei Falter spendiert nämlich jeweils einem Team aus A-Klasse, Kreisklasse & Kreisliga zwei FuPa-Bier-Pakete á 12 Flaschen pro Spieltag, welches die meisten Tore bei ihrem Sieg erzielt hat.

Die Sieger in KW40:

- Kreisliga: FC Langdorf (8:1 gegen SV Perkam)
- Kreisklasse: SV Konzell (7:1 gegen Spvgg Pondorf)
- A-Klasse: SV-DJK Karlsbach (9:2 gegen SV Röhrnbach II)



Um in den Genuss des Bieres zu kommen, müssen die Gewinnervereine bis Donnerstag 08.00 Uhr ihre Versandadresse an gewinnspiel@fupa.net schicken.



Folgende Ligen gehen in der Saison 2025 / 26 zum "wettballern" an den Start:

KREISLIGA:

  • Kreisliga Passau
  • Kreisliga Straubing

KREISKLASSE:

  • Kreisklasse Deggendorf
  • Kreisklasse Freyung
  • Kreisklasse Passau
  • Kreisklasse Pocking
  • Kreisklasse Regen
  • Kreisklasse Straubing

A-KLASSE:

  • A-Klasse Deggendorf
  • A-Klasse Freyung
  • A-Klasse Hauzenberg
  • A-Klasse Osterhofen
  • A-Klasse Passau
  • A-Klasse Pocking
  • A-Klasse Regen
  • A-Klasse Straubing
  • A-Klasse Viechtach
  • A-Klasse Vilshofen
  • A-Klasse Grafenau


Falls ein Verein gleich viele Tore wie ein anderer Verein erzielt hat, dann greifen zwei weitere Komponenten:

  1. Anzahl der Gegentore (z.B. 6:0 schlägt 6:1)
  2. Tabellenstand des Gegners (z.B. Gegner 2. Platz schlägt Gegner 6. Platz)
  3. Gesamtanzahl der geschossenen Tore in der Saison
  4. Losentscheid

Die Privatbrauerei Falter und FuPa wünschen euch viel Glück bei der Jagd nach den meisten Toren.

