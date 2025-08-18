Freibier von der Privatbrauerei Falter: Das sind die Sieger in KW33

Jetzt wird Spieltag um Spieltag um die meisten Tore gerittert: Die Privatbrauerei Falter spendiert nämlich jeweils einem Team aus A-Klasse, Kreisklasse & Kreisliga zwei FuPa-Bier-Pakete á 12 Flaschen pro Spieltag, welches die meisten Tore bei ihrem Sieg erzielt hat.

- Kreisliga: SC 1919 Zwiesel (4:0 gegen FC Langdorf) - Kreisklasse: SV Prackenbach (10:1 gegen SpVgg 62 Straubing) - A-Klasse: SV Garham II (12:1 gegen DJK Eintracht Passau)

Folgende Ligen gehen in der Saison 2025 / 26 zum "wettballern" an den Start: KREISLIGA:

Um in den Genuss des Bieres zu kommen, müssen die Gewinnervereine bis Donnerstag 08.00 Uhr ihre Versandadresse an gewinnspiel@fupa.net schicken.

Kreisliga Passau

Kreisliga Straubing

KREISKLASSE:

Kreisklasse Deggendorf

Kreisklasse Freyung

Kreisklasse Passau

Kreisklasse Pocking

Kreisklasse Regen

Kreisklasse Straubing

A-KLASSE:

A-Klasse Deggendorf

A-Klasse Freyung

A-Klasse Hauzenberg

A-Klasse Osterhofen

A-Klasse Passau

A-Klasse Pocking

A-Klasse Regen

A-Klasse Straubing

A-Klasse Viechtach

A-Klasse Vilshofen

A-Klasse Grafenau



Falls ein Verein gleich viele Tore wie ein anderer Verein erzielt hat, dann greifen zwei weitere Komponenten:

Anzahl der Gegentore (z.B. 6:0 schlägt 6:1) Tabellenstand des Gegners (z.B. Gegner 2. Platz schlägt Gegner 6. Platz) Gesamtanzahl der geschossenen Tore in der Saison Losentscheid

Die Privatbrauerei Falter und FuPa wünschen euch viel Glück bei der Jagd nach den meisten Toren.