Freibier von der Privatbrauerei Falter: Das sind die Sieger in KW32 Mannschaft mit den meisten geschossenen Toren bei ihrem Sieg gewinnt von Manuel Kirchberger · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Falter / Montage FuPa

Jetzt wird Spieltag um Spieltag um die meisten Tore gerittert: Die Privatbrauerei Falter spendiert nämlich jeweils einem Team aus A-Klasse, Kreisklasse & Kreisliga zwei FuPa-Bier-Pakete á 12 Flaschen pro Spieltag, welches die meisten Tore bei ihrem Sieg erzielt hat.

Die Sieger in KW32: - Kreisliga: SC 1919 Zwiesel (5:2 gegen SV Prackenbach)

- Kreisklasse: SV Ascha (6:0 gegen SV Perkam)

- A-Klasse: DJK Haselbach (9:1 gegen DJK Eintracht Passau)

Um in den Genuss des Bieres zu kommen, müssen die Gewinnervereine bis Donnerstag 08.00 Uhr ihre Versandadresse an gewinnspiel@fupa.net schicken. Folgende Ligen gehen in der Saison 2026 / 27 an den Start:



