 2026-08-06T13:32:42.897Z

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Freibier von der Privatbrauerei Falter: Das sind die Sieger in KW32

Mannschaft mit den meisten geschossenen Toren bei ihrem Sieg gewinnt

von Manuel Kirchberger · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Falter / Montage FuPa

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KL Straubing
KL Passau
KK Passau
KK Pocking
AK Passau

Jetzt wird Spieltag um Spieltag um die meisten Tore gerittert: Die Privatbrauerei Falter spendiert nämlich jeweils einem Team aus A-Klasse, Kreisklasse & Kreisliga zwei FuPa-Bier-Pakete á 12 Flaschen pro Spieltag, welches die meisten Tore bei ihrem Sieg erzielt hat.

Die Sieger in KW32:

- Kreisliga: SC 1919 Zwiesel (5:2 gegen SV Prackenbach)
- Kreisklasse: SV Ascha (6:0 gegen SV Perkam)
- A-Klasse: DJK Haselbach (9:1 gegen DJK Eintracht Passau)

Um in den Genuss des Bieres zu kommen, müssen die Gewinnervereine bis Donnerstag 08.00 Uhr ihre Versandadresse an gewinnspiel@fupa.net schicken.

Folgende Ligen gehen in der Saison 2026 / 27 an den Start:

KREISLIGA:

  • Kreisliga Passau
  • Kreisliga Bayerwald

KREISKLASSE:

  • Kreisklasse Deggendorf
  • Kreisklasse Passau
  • Kreisklasse Pocking
  • Kreisklasse Regen
  • Kreisklasse Straubing
  • Kreisklasse Bayerwald

A-KLASSE:

  • A-Klasse Deggendorf
  • A-Klasse Freyung
  • A-Klasse Hauzenberg
  • A-Klasse Osterhofen
  • A-Klasse Passau
  • A-Klasse Pocking
  • A-Klasse Regen
  • A-Klasse Straubing
  • A-Klasse Viechtach
  • A-Klasse Grafenau / Zwiesel
  • A-Klasse Vilshofen
  • A-Klasse Lalling


Falls ein Verein gleich viele Tore wie ein anderer Verein erzielt hat, dann greifen zwei weitere Komponenten:

  1. Anzahl der Gegentore (z.B. 6:0 schlägt 6:1)
  2. Tabellenstand des Gegners (z.B. Gegner 2. Platz schlägt Gegner 6. Platz)
  3. Gesamtanzahl der geschossenen Tore in der Saison
  4. Losentscheid

Die Privatbrauerei Falter und FuPa wünschen euch viel Glück bei der Jagd nach den meisten Toren.