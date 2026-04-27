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Freibier von der Privatbrauerei Falter: Das sind die Sieger in KW17
Mannschaft mit den meisten geschossenen Toren bei ihrem Sieg gewinnt
Jetzt wird Spieltag um Spieltag um die meisten Tore gerittert: Die Privatbrauerei Falter spendiert nämlich jeweils einem Team aus A-Klasse, Kreisklasse & Kreisliga zwei FuPa-Bier-Pakete á 12 Flaschen pro Spieltag, welches die meisten Tore bei ihrem Sieg erzielt hat.
Die Sieger in KW17:
- Kreisliga: DJK-SV Dorfbach (5:0 gegen SV Hohenau) - Kreisklasse: SV Ascha (7:1 gegen ASV Steinach) - A-Klasse: SV Aicha v. Wald (7:0 gegen DJK Eintracht Passau)
Um in den Genuss des Bieres zu kommen, müssen die Gewinnervereine bis Donnerstag 08.00 Uhr ihre Versandadresse an gewinnspiel@fupa.net schicken.
Folgende Ligen gehen in der Saison 2025 / 26 an den Start:
KREISLIGA:
Kreisliga Passau
Kreisliga Straubing
KREISKLASSE:
Kreisklasse Deggendorf
Kreisklasse Passau / Freyung
Kreisklasse Pocking
Kreisklasse Regen
Kreisklasse Straubing
A-KLASSE:
A-Klasse Deggendorf
A-Klasse Freyung
A-Klasse Hauzenberg
A-Klasse Osterhofen
A-Klasse Passau
A-Klasse Pocking
A-Klasse Regen
A-Klasse Straubing
A-Klasse Viechtach
A-Klasse Grafenau
Falls ein Verein gleich viele Tore wie ein anderer Verein erzielt hat, dann greifen zwei weitere Komponenten:
Anzahl der Gegentore (z.B. 6:0 schlägt 6:1)
Tabellenstand des Gegners (z.B. Gegner 2. Platz schlägt Gegner 6. Platz)
Gesamtanzahl der geschossenen Tore in der Saison
Losentscheid
Die Privatbrauerei Falter und FuPa wünschen euch viel Glück bei der Jagd nach den meisten Toren.