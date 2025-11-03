 2025-10-30T14:25:35.653Z

Sponsoring
– Foto: Hohenthanner Schlossbrauerei

Freibier von der Hohenthanner Schlossbrauerei: Die Sieger in KW44

Mannschaft mit den meisten geschossenen Toren bei ihrem Sieg gewinnt

Verlinkte Inhalte

KK Kelheim
AK Gangkofen
KL Donau-Laaber
FL West - NOR
Geisenhausen II

Jetzt wird Spieltag um Spieltag um die meisten Tore gerittert: Die Hohenthanner Schlossbrauerei spendiert nämlich jeweils einem Team aus den männlichen A-Klassen, Kreisklassen & Kreisligen drei Kisten Freibier pro Spieltag, welches die meisten Tore erzielt hat.

Die Sieger in KW44:

Männer:

- Kreisliga: DJK-SV Adlkofen (5:0 gegen FC Ergolding II)
- Kreisklasse: SG WiBiKi (11:0 gegen SG Aiglsbach / Meilenhofen II)
- A-Klasse: TV Geisenhausen II (9:1 gegen FC Bonbruck / Bodenkirchen II)

Frauen:

- Kleinfeld: Winterpause
- Großfeld: SG Schwaig / Münchsmünster (12:0 gegen SV Oberglaim)


Um in den Genuss des Bieres zu kommen, müssen die Gewinnervereine bis Donnerstag 08.00 Uhr ihre Ansprechpartner / Versandadresse und Telefonnummer an gewinnspiel@fupa.net schicken.



Folgende Ligen gehen in der Saison 2025/26 zum "wettballern" an den Start:

Männer

KREISLIGA:

  • Kreisliga Donau-Laaber
  • Kreisliga Isar-Rott

KREISKLASSE:

  • Kreisklasse Dingolfing
  • Kreisklasse Kelheim
  • Kreisklasse Landshut
  • Kreisklasse Pfarrkirchen

A-KLASSE:

  • A-Klasse Dingolfing
  • A-Klasse Kelheim
  • A-Klasse Landau
  • A-Klasse Landshut
  • A-Klasse Mainburg
  • A-Klasse Pfarrkirchen
  • A-Klasse Gangkofen


Frauen

KLEINFELD:

  • Freizeitliga Ost - Kleinfeld

GROßFELD:

  • Freizeitliga Ost
  • Freizeitliga West
  • Kreisliga Ost
  • Kreisliga West
  • Freizeitliga Süd - Norweger
  • Freizeitliga West - Norweger


Falls ein Verein gleich viele Tore wie ein anderer Verein erzielt hat, dann greifen zwei weitere Komponenten:

  1. Anzahl der Gegentore (z.B. 6:0 schlägt 6:1)
  2. Tabellenstand des Gegners (z.B. Gegner 2. Platz schlägt Gegner 6. Platz)
  3. Gesamtanzahl der geschossenen Tore in der Saison
  4. Losentscheid

Die Hohenthanner Schlossbrauerei und FuPa wünschen euch viel Glück bei der Jagd nach den meisten Toren.

Aufrufe: 03.11.2025, 10:00 Uhr
Michael EderAutor