Freibier von der Hohenthanner Schlossbrauerei: Die Sieger in KW42

Jetzt wird Spieltag um Spieltag um die meisten Tore gerittert: Die Hohenthanner Schlossbrauerei spendiert nämlich jeweils einem Team aus den männlichen A-Klassen, Kreisklassen & Kreisligen drei Kisten Freibier pro Spieltag, welches die meisten Tore erzielt hat.
Die Sieger in KW42:
Männer:
- Kreisliga: TSV 1893 Gangkofen (5:0 gegen SV Herbertsfelden)
- Kreisklasse: TSV-FC Arnstorf (8:0 gegen SG Triftern / Anzenkirchen)
- A-Klasse: TSV Herrngiersdorf (13:0 gegen SG Adlhausen / Langquaid)
Frauen:
- Kleinfeld: 1. FC Passau II (9:0 gegen SV Bayerbach/Rott)
- Großfeld: FC Mariakirchen II (13:0 gegen SV Ohu-Ahrain)
Um in den Genuss des Bieres zu kommen, müssen die Gewinnervereine bis Donnerstag 08.00 Uhr ihre Ansprechpartner / Versandadresse und Telefonnummer an gewinnspiel@fupa.net schicken.
Folgende Ligen gehen in der Saison 2025/26 zum "wettballern" an den Start:
KREISLIGA:
KREISKLASSE:
A-KLASSE:
KLEINFELD:
GROßFELD:
Falls ein Verein gleich viele Tore wie ein anderer Verein erzielt hat, dann greifen zwei weitere Komponenten:
Die Hohenthanner Schlossbrauerei und FuPa wünschen euch viel Glück bei der Jagd nach den meisten Toren.