Freibier von der Hohenthanner Schlossbrauerei: Die Sieger in KW38

Jetzt wird Spieltag um Spieltag um die meisten Tore gerittert: Die Hohenthanner Schlossbrauerei spendiert nämlich jeweils einem Team aus den männlichen A-Klassen, Kreisklassen & Kreisligen drei Kisten Freibier pro Spieltag, welches die meisten Tore erzielt hat.

- Kreisliga: FC Dingolfing II (5:1 gegen Geratskirchen) - Kreisklasse: SC Landshut-Berg (5:0 gegen Oberglaim) - A-Klasse: SV Thürnthenning (9:0 gegen Niederviehbach)

- Kleinfeld: FC Amsham II (3:0 gegen Gottsdorf) - Großfeld: SV Frauenbiburg II (10:0 gegen Siegenburg / Adlhausen)



Um in den Genuss des Bieres zu kommen, müssen die Gewinnervereine bis Donnerstag 08.00 Uhr ihre Ansprechpartner / Versandadresse und Telefonnummer an gewinnspiel@fupa.net schicken.





Folgende Ligen gehen in der Saison 2025/26 zum "wettballern" an den Start:

Männer

KREISLIGA:

Kreisliga Donau-Laaber

Kreisliga Isar-Rott

KREISKLASSE:

Kreisklasse Dingolfing

Kreisklasse Kelheim

Kreisklasse Landshut

Kreisklasse Pfarrkirchen

A-KLASSE:

A-Klasse Dingolfing

A-Klasse Kelheim

A-Klasse Landau

A-Klasse Landshut

A-Klasse Mainburg

A-Klasse Pfarrkirchen

A-Klasse Gangkofen







Frauen

KLEINFELD:

Freizeitliga Ost - Kleinfeld

GROßFELD:

Freizeitliga Ost

Freizeitliga West

Kreisliga Ost

Kreisliga West

Freizeitliga Süd - Norweger

Freizeitliga West - Norweger



Falls ein Verein gleich viele Tore wie ein anderer Verein erzielt hat, dann greifen zwei weitere Komponenten:

Anzahl der Gegentore (z.B. 6:0 schlägt 6:1) Tabellenstand des Gegners (z.B. Gegner 2. Platz schlägt Gegner 6. Platz) Gesamtanzahl der geschossenen Tore in der Saison Losentscheid

Die Hohenthanner Schlossbrauerei und FuPa wünschen euch viel Glück bei der Jagd nach den meisten Toren.