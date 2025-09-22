Freibier von der Hohenthanner Schlossbrauerei: Die Sieger in KW38

Jetzt wird Spieltag um Spieltag um die meisten Tore gerittert: Die Hohenthanner Schlossbrauerei spendiert nämlich jeweils einem Team aus den männlichen A-Klassen, Kreisklassen & Kreisligen drei Kisten Freibier pro Spieltag, welches die meisten Tore erzielt hat.
Die Sieger in KW38:
Männer:
- Kreisliga: FC Dingolfing II (5:1 gegen Geratskirchen)
- Kreisklasse: SC Landshut-Berg (5:0 gegen Oberglaim)
- A-Klasse: SV Thürnthenning (9:0 gegen Niederviehbach)
Frauen:
- Kleinfeld: FC Amsham II (3:0 gegen Gottsdorf)
- Großfeld: SV Frauenbiburg II (10:0 gegen Siegenburg / Adlhausen)
Um in den Genuss des Bieres zu kommen, müssen die Gewinnervereine bis Donnerstag 08.00 Uhr ihre Ansprechpartner / Versandadresse und Telefonnummer an gewinnspiel@fupa.net schicken.
Folgende Ligen gehen in der Saison 2025/26 zum "wettballern" an den Start:
KREISLIGA:
KREISKLASSE:
A-KLASSE:
KLEINFELD:
GROßFELD:
Falls ein Verein gleich viele Tore wie ein anderer Verein erzielt hat, dann greifen zwei weitere Komponenten:
Die Hohenthanner Schlossbrauerei und FuPa wünschen euch viel Glück bei der Jagd nach den meisten Toren.