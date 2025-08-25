 2025-08-21T14:07:42.707Z

Sponsoring
– Foto: Hohenthanner Schlossbrauerei

Freibier von der Hohenthanner Schlossbrauerei: Die Sieger in KW34

Mannschaft mit den meisten geschossenen Toren bei ihrem Sieg gewinnt

Jetzt wird Spieltag um Spieltag um die meisten Tore gerittert: Die Hohenthanner Schlossbrauerei spendiert nämlich jeweils einem Team aus den männlichen A-Klassen, Kreisklassen & Kreisligen drei Kisten Freibier pro Spieltag, welches die meisten Tore erzielt hat.

Die Sieger in KW34:

Männer:

- Kreisliga: SG Offenstetten / Rohr (7:0 gegen FC Hohenthann)
- Kreisklasse: SG Triftern / Anzenkirchen (7:2 gegen SpVgg Haberskirchen)
- A-Klasse: TSV Marklhofen (14:1 gegen FC Fortuna 96 Dingolfing)

Frauen:

- Kleinfeld: noch kein Spielbetrieb
- Großfeld: noch kein Spielbetrieb


Um in den Genuss des Bieres zu kommen, müssen die Gewinnervereine bis Donnerstag 08.00 Uhr ihre Ansprechpartner / Versandadresse und Telefonnummer an gewinnspiel@fupa.net schicken.



Folgende Ligen gehen in der Saison 2025/26 zum "wettballern" an den Start:

Männer

KREISLIGA:

  • Kreisliga Donau-Laaber
  • Kreisliga Isar-Rott

KREISKLASSE:

  • Kreisklasse Dingolfing
  • Kreisklasse Kelheim
  • Kreisklasse Landshut
  • Kreisklasse Pfarrkirchen

A-KLASSE:

  • A-Klasse Dingolfing
  • A-Klasse Kelheim
  • A-Klasse Landau
  • A-Klasse Landshut
  • A-Klasse Mainburg
  • A-Klasse Pfarrkirchen
  • A-Klasse Gangkofen


Frauen

KLEINFELD:

  • Freizeitliga Ost - Kleinfeld
  • Freizeitliga Süd - Kleinfeld
  • Freizeitliga West - Kleinfeld

GROßFELD:

  • Freizeitliga Süd
  • Kreisliga West
  • Kreisliga Ost


Falls ein Verein gleich viele Tore wie ein anderer Verein erzielt hat, dann greifen zwei weitere Komponenten:

  1. Anzahl der Gegentore (z.B. 6:0 schlägt 6:1)
  2. Tabellenstand des Gegners (z.B. Gegner 2. Platz schlägt Gegner 6. Platz)
  3. Gesamtanzahl der geschossenen Tore in der Saison
  4. Losentscheid

Die Hohenthanner Schlossbrauerei und FuPa wünschen euch viel Glück bei der Jagd nach den meisten Toren.

