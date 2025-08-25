Freibier von der Hohenthanner Schlossbrauerei: Die Sieger in KW34

Jetzt wird Spieltag um Spieltag um die meisten Tore gerittert: Die Hohenthanner Schlossbrauerei spendiert nämlich jeweils einem Team aus den männlichen A-Klassen, Kreisklassen & Kreisligen drei Kisten Freibier pro Spieltag, welches die meisten Tore erzielt hat.
Die Sieger in KW34:
Männer:
- Kreisliga: SG Offenstetten / Rohr (7:0 gegen FC Hohenthann)
- Kreisklasse: SG Triftern / Anzenkirchen (7:2 gegen SpVgg Haberskirchen)
- A-Klasse: TSV Marklhofen (14:1 gegen FC Fortuna 96 Dingolfing)
Frauen:
- Kleinfeld: noch kein Spielbetrieb
- Großfeld: noch kein Spielbetrieb
Um in den Genuss des Bieres zu kommen, müssen die Gewinnervereine bis Donnerstag 08.00 Uhr ihre Ansprechpartner / Versandadresse und Telefonnummer an gewinnspiel@fupa.net schicken.
Folgende Ligen gehen in der Saison 2025/26 zum "wettballern" an den Start:
KREISLIGA:
KREISKLASSE:
A-KLASSE:
KLEINFELD:
GROßFELD:
Falls ein Verein gleich viele Tore wie ein anderer Verein erzielt hat, dann greifen zwei weitere Komponenten:
Die Hohenthanner Schlossbrauerei und FuPa wünschen euch viel Glück bei der Jagd nach den meisten Toren.