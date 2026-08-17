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Freibier von der Hohenthanner Schlossbrauerei: Die Sieger in KW33
Mannschaft mit den meisten geschossenen Toren bei ihrem Sieg gewinnt
Jetzt wird Spieltag um Spieltag um die meisten Tore gerittert: Die Hohenthanner Schlossbrauerei spendiert nämlich jeweils einem Team aus den männlichen A-Klassen, Kreisklassen & Kreisligen drei Kisten Freibier pro Spieltag, welches die meisten Tore erzielt hat.
Die Sieger in KW33:
- Kreisliga: SG Mallersdorf / Grafentraubach (7:2 gegen FC Eintracht Landshut) - Kreisklasse: SV Eintracht Oberdietfurt (10:0 gegen FC Mariakirchen) - A-Klasse: TSV Kronwinkl (5:0 gegen SG Kumhausen / Altfraunhofen) - Frauen: Sommerpause
Um in den Genuss des Bieres zu kommen, müssen die Gewinnervereine bis Donnerstag 08.00 Uhr ihre Ansprechpartner / Versandadresse und Telefonnummer an gewinnspiel@fupa.net schicken.
Folgende Ligen gehen in der Saison 2026/27 an den Start:
Männer
KREISLIGA:
Kreisliga Donau-Laaber
Kreisliga Isar-Rott
KREISKLASSE:
Kreisklasse Dingolfing
Kreisklasse Kelheim
Kreisklasse Landshut
Kreisklasse Pfarrkirchen
A-KLASSE:
A-Klasse Mallersdorf
A-Klasse Kelheim
A-Klasse Dingolfing
A-Klasse Landshut
A-Klasse Landau
A-Klasse Pfarrkirchen
A-Klasse Vilsbiburg
Frauen
Kreisliga Ost
Kreisliga West
Freizeitliga Ost (Großfeld)
Freizeitliga West (Großfeld)
Falls ein Verein gleich viele Tore wie ein anderer Verein erzielt hat, dann greifen zwei weitere Komponenten:
Anzahl der Gegentore (z.B. 6:0 schlägt 6:1)
Tabellenstand des Gegners (z.B. Gegner 2. Platz schlägt Gegner 6. Platz)
Gesamtanzahl der geschossenen Tore in der Saison
Losentscheid
Die Hohenthanner Schlossbrauerei und FuPa wünschen euch viel Glück bei der Jagd nach den meisten Toren.