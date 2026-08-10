Freibier von der Hohenthanner Schlossbrauerei: Die Sieger in KW32 Mannschaft mit den meisten geschossenen Toren bei ihrem Sieg gewinnt von Manuel Kirchberger · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Hohenthanner Schlossbrauerei

Jetzt wird Spieltag um Spieltag um die meisten Tore gerittert: Die Hohenthanner Schlossbrauerei spendiert nämlich jeweils einem Team aus den männlichen A-Klassen, Kreisklassen & Kreisligen drei Kisten Freibier pro Spieltag, welches die meisten Tore erzielt hat.

Die Sieger in KW32:

- Kreisliga: SV (5:1 gegen SG Offenstetten / Rohr)

- Kreisklasse: TSV Herrngiersdorf (7:0 gegen SpVgg Kapfelberg)

- A-Klasse: SG Hofkirhcen / Hainsbach (7:0 gegen FC Neufahrn i. NB)

- Frauen: Sommerpause



Um in den Genuss des Bieres zu kommen, müssen die Gewinnervereine bis Donnerstag 08.00 Uhr ihre Ansprechpartner / Versandadresse und Telefonnummer an gewinnspiel@fupa.net schicken. Folgende Ligen gehen in der Saison 2026/27 an den Start: