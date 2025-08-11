Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Hohenthanner Schlossbrauerei
Freibier von der Hohenthanner Schlossbrauerei: Die Sieger in KW32
Mannschaft mit den meisten geschossenen Toren bei ihrem Sieg gewinnt
Jetzt wird Spieltag um Spieltag um die meisten Tore gerittert: Die Hohenthanner Schlossbrauerei spendiert nämlich jeweils einem Team aus den männlichen A-Klassen, Kreisklassen & Kreisligen drei Kisten Freibier pro Spieltag, welches die meisten Tore erzielt hat.
Die Sieger in KW32:
Männer:
- Kreisliga: FC Bonbruck/Bodenk. (4:0 gegen TSV Ulbering) - Kreisklasse: FC Wallersdorf (5:0 gegen FC Ottering) - A-Klasse: FC Mariakirchen (8:2 gegen VfR Niederhausen)
Frauen:
- Kleinfeld: noch kein Spielbetrieb - Großfeld: noch kein Spielbetrieb
Um in den Genuss des Bieres zu kommen, müssen die Gewinnervereine bis Donnerstag 08.00 Uhr ihre Ansprechpartner / Versandadresse und Telefonnummer an gewinnspiel@fupa.net schicken.
Folgende Ligen gehen in der Saison 2025/26 zum "wettballern" an den Start:
Männer
KREISLIGA:
Kreisliga Donau-Laaber
Kreisliga Isar-Rott
KREISKLASSE:
Kreisklasse Dingolfing
Kreisklasse Kelheim
Kreisklasse Landshut
Kreisklasse Pfarrkirchen
A-KLASSE:
A-Klasse Dingolfing
A-Klasse Kelheim
A-Klasse Landau
A-Klasse Landshut
A-Klasse Mainburg
A-Klasse Pfarrkirchen
A-Klasse Gangkofen
Frauen
KLEINFELD:
Freizeitliga Ost - Kleinfeld
Freizeitliga Süd - Kleinfeld
Freizeitliga West - Kleinfeld
GROßFELD:
Freizeitliga Süd
Kreisliga West
Kreisliga Ost
Falls ein Verein gleich viele Tore wie ein anderer Verein erzielt hat, dann greifen zwei weitere Komponenten:
Anzahl der Gegentore (z.B. 6:0 schlägt 6:1)
Tabellenstand des Gegners (z.B. Gegner 2. Platz schlägt Gegner 6. Platz)
Gesamtanzahl der geschossenen Tore in der Saison
Losentscheid
Die Hohenthanner Schlossbrauerei und FuPa wünschen euch viel Glück bei der Jagd nach den meisten Toren.