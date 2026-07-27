 2026-07-23T06:38:08.609Z

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Freibier von der Hohenthanner Schlossbrauerei: Die Sieger in KW30

Mannschaft mit den meisten geschossenen Toren bei ihrem Sieg gewinnt

von Redaktion · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Hohenthanner Schlossbrauerei

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KK Dingolfing
AK Landshut
KL Donau-Laaber
Mamming
SG Tiefenbach
Ergolding II

Jetzt wird Spieltag um Spieltag um die meisten Tore gerittert: Die Hohenthanner Schlossbrauerei spendiert nämlich jeweils einem Team aus den männlichen A-Klassen, Kreisklassen & Kreisligen drei Kisten Freibier pro Spieltag, welches die meisten Tore erzielt hat.

Die Sieger in KW30:

- Kreisliga: FC Ergolding II (4:0 gegen TSV Abensberg)
- Kreisklasse: TSV Mamming (6:2 gegen SG Gottfrieding / Fortuna DGF)
- A-Klasse: SG Tiefenbach / SpV Landshut (4:3 gegen ETSV 09 Landshut)
- Frauen: Sommerpause


Um in den Genuss des Bieres zu kommen, müssen die Gewinnervereine bis Donnerstag 08.00 Uhr ihre Ansprechpartner / Versandadresse und Telefonnummer an gewinnspiel@fupa.net schicken.

Folgende Ligen gehen in der Saison 2026/27 an den Start:

Männer

KREISLIGA:

  • Kreisliga Donau-Laaber
  • Kreisliga Isar-Rott

KREISKLASSE:

  • Kreisklasse Dingolfing
  • Kreisklasse Kelheim
  • Kreisklasse Landshut
  • Kreisklasse Pfarrkirchen

A-KLASSE:

  • A-Klasse Mallersdorf
  • A-Klasse Kelheim
  • A-Klasse Dingolfing
  • A-Klasse Landshut
  • A-Klasse Landau
  • A-Klasse Pfarrkirchen
  • A-Klasse Vilsbiburg


Frauen

  • Kreisliga Ost
  • Kreisliga West
  • Freizeitliga Ost (Großfeld)
  • Freizeitliga West (Großfeld)


Falls ein Verein gleich viele Tore wie ein anderer Verein erzielt hat, dann greifen zwei weitere Komponenten:

  1. Anzahl der Gegentore (z.B. 6:0 schlägt 6:1)
  2. Tabellenstand des Gegners (z.B. Gegner 2. Platz schlägt Gegner 6. Platz)
  3. Gesamtanzahl der geschossenen Tore in der Saison
  4. Losentscheid

Die Hohenthanner Schlossbrauerei und FuPa wünschen euch viel Glück bei der Jagd nach den meisten Toren.