 2026-04-16T10:11:10.190Z

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Freibier von der Hohenthanner Schlossbrauerei: Die Sieger in KW16

Mannschaft mit den meisten geschossenen Toren bei ihrem Sieg gewinnt

von Redaktion · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Hohenthanner Schlossbrauerei

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Frauen: Kreisliga O
AK Kelheim
KL Isar-Rott
KK Pfarrkirchen
SG Bernried

Jetzt wird Spieltag um Spieltag um die meisten Tore gerittert: Die Hohenthanner Schlossbrauerei spendiert nämlich jeweils einem Team aus den männlichen A-Klassen, Kreisklassen & Kreisligen drei Kisten Freibier pro Spieltag, welches die meisten Tore erzielt hat.

Die Sieger in KW16:

Männer:

- Kreisliga: FC Dingolfing II (9:0 gegen DJK-SV Geratskirchen)
- Kreisklasse: SV Eintracht Oberdietfurt (6:1 gegen SG Johannesbr.-Binab.II)
- A-Klasse: FC Teugn (9:0 gegen SV Wacker Wallkofen)

Frauen:


- Großfeld: SG Bernried / Plattling / Deggenau (7:1 gegen DJK SG Schönbrunn)


Um in den Genuss des Bieres zu kommen, müssen die Gewinnervereine bis Donnerstag 08.00 Uhr ihre Ansprechpartner / Versandadresse und Telefonnummer an gewinnspiel@fupa.net schicken.

Folgende Ligen gehen in der Saison 2025/26 an den Start:

Männer

KREISLIGA:

  • Kreisliga Donau-Laaber
  • Kreisliga Isar-Rott

KREISKLASSE:

  • Kreisklasse Dingolfing
  • Kreisklasse Kelheim
  • Kreisklasse Landshut
  • Kreisklasse Pfarrkirchen

A-KLASSE:

  • A-Klasse Dingolfing
  • A-Klasse Kelheim
  • A-Klasse Landau
  • A-Klasse Landshut
  • A-Klasse Mainburg
  • A-Klasse Pfarrkirchen
  • A-Klasse Gangkofen


Frauen

  • Freizeitliga West
  • Kreisliga Ost
  • Kreisliga West
  • Freizeitliga Süd - Norweger
  • Freizeitliga West - Norweger


Falls ein Verein gleich viele Tore wie ein anderer Verein erzielt hat, dann greifen zwei weitere Komponenten:

  1. Anzahl der Gegentore (z.B. 6:0 schlägt 6:1)
  2. Tabellenstand des Gegners (z.B. Gegner 2. Platz schlägt Gegner 6. Platz)
  3. Gesamtanzahl der geschossenen Tore in der Saison
  4. Losentscheid

Die Hohenthanner Schlossbrauerei und FuPa wünschen euch viel Glück bei der Jagd nach den meisten Toren.