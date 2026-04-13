 2026-04-10T07:15:08.667Z

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Freibier von der Hohenthanner Schlossbrauerei: Die Sieger in KW15

Mannschaft mit den meisten geschossenen Toren bei ihrem Sieg gewinnt

von Redaktion · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Hohenthanner Schlossbrauerei

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AK Dingolfing
KK Landshut
FL Süd - NOR
KL Donau-Laaber
Moosthenning

Jetzt wird Spieltag um Spieltag um die meisten Tore gerittert: Die Hohenthanner Schlossbrauerei spendiert nämlich jeweils einem Team aus den männlichen A-Klassen, Kreisklassen & Kreisligen drei Kisten Freibier pro Spieltag, welches die meisten Tore erzielt hat.

Die Sieger in KW15:

Männer:

- Kreisliga: FC Ergolding II (4:1 gegen TSV Abensberg)
- Kreisklasse: TSV 68 Baierbach (6:2 gegen SG Weihmichl / Neuhausen)
- A-Klasse: VfR Moosthenning (12:2 gegen TSV Niederviehbach)

Frauen:


- Großfeld: DJK-SV Taubenbach (7:0 gegen SV Ohu-Ahrain)


Um in den Genuss des Bieres zu kommen, müssen die Gewinnervereine bis Donnerstag 08.00 Uhr ihre Ansprechpartner / Versandadresse und Telefonnummer an gewinnspiel@fupa.net schicken.

Folgende Ligen gehen in der Saison 2025/26 an den Start:

Männer

KREISLIGA:

  • Kreisliga Donau-Laaber
  • Kreisliga Isar-Rott

KREISKLASSE:

  • Kreisklasse Dingolfing
  • Kreisklasse Kelheim
  • Kreisklasse Landshut
  • Kreisklasse Pfarrkirchen

A-KLASSE:

  • A-Klasse Dingolfing
  • A-Klasse Kelheim
  • A-Klasse Landau
  • A-Klasse Landshut
  • A-Klasse Mainburg
  • A-Klasse Pfarrkirchen
  • A-Klasse Gangkofen


Frauen

  • Freizeitliga West
  • Kreisliga Ost
  • Kreisliga West
  • Freizeitliga Süd - Norweger
  • Freizeitliga West - Norweger


Falls ein Verein gleich viele Tore wie ein anderer Verein erzielt hat, dann greifen zwei weitere Komponenten:

  1. Anzahl der Gegentore (z.B. 6:0 schlägt 6:1)
  2. Tabellenstand des Gegners (z.B. Gegner 2. Platz schlägt Gegner 6. Platz)
  3. Gesamtanzahl der geschossenen Tore in der Saison
  4. Losentscheid

Die Hohenthanner Schlossbrauerei und FuPa wünschen euch viel Glück bei der Jagd nach den meisten Toren.