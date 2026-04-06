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Freibier von der Hohenthanner Schlossbrauerei: Die Sieger in KW14
Mannschaft mit den meisten geschossenen Toren bei ihrem Sieg gewinnt
Jetzt wird Spieltag um Spieltag um die meisten Tore gerittert: Die Hohenthanner Schlossbrauerei spendiert nämlich jeweils einem Team aus den männlichen A-Klassen, Kreisklassen & Kreisligen drei Kisten Freibier pro Spieltag, welches die meisten Tore erzielt hat.
Die Sieger in KW14:
Männer:
- Kreisliga: TSV Ergoldsbach (4:2 gegen SG Mallersdorf / Grafentraubach) - Kreisklasse: SG Dornach / Roßbach (5:0 gegen SG Johannesbr.-Binab. II) - A-Klasse: SG Türk Dingolf / Dingolfing (6:0 gegen TSV Frontenhausen)