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Freibier von der Brauerei Winkler Amberg – die Sieger in KW16
Freibier für die torreichsten Mannschaften – jede Woche und in jeder Ligaebene!
von Redaktion · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Brauerei Winkler Amberg
Achtung an die Torjäger im Raum Amberg-Weiden: Ab sofort lohnt sich das Tore schießen doppelt, denn die Brauerei Winkler Amberg belohnt in Zusammenarbeit mit FuPa und dem Fehlpass-Podcast jede Woche die treffsichersten Teams mit einer Kiste Freibier.
📍 So funktioniert’s:
In der Rückrunde der Saison 2025/26 erhält an jedem Spieltag die torreichste Mannschaft aus den Ligaebenen der Region Amberg-Weiden (s. unten) jeweils einen Kasten Winkler Hell oder Winkler Alkoholfrei Hell zur Abholung in der Brauerei. Jeden Montag werden die Gewinner auf der Homepage der Brauerei, bei FuPa und in den sozialen Medien bekanntgegeben.
Weil bei jedem Schützenfest auch einer als Verlierer vom Platz gehen muss: Als kleinen Trost erhält die Mannschaft mit den meisten Gegentoren (eine Mannschaft über alle Ligen) in dieser Woche eine Kiste Winkler Amberg Hell.
🔥 Die Gewinner in KW16 sind:
Bezirksliga Oberpfalz Nord: SV Inter Bergsteig Amberg (5:0)
Mannschaft mit den meisten Gegentoren des Spieltages: TSV Eslarn II (8 Gegentore)
🍺 Um in den Genuss des Bieres zu kommen, muss ein Vertreter der wöchentlichen Gewinnervereine immer bis Donnerstag 08.00 Uhr eine Email an gewinnspiel@fupa.net schicken und erhält dann alle Informationen zur Abholung des Bieres.
📍 Wenn mehrere Vereine in einer Liga-Ebene gleich viele Tore an einem Spieltag erzielen, entscheidet:
Weniger Gegentore im betreffenden Spiel
Tabellenstand des Gegners (z.B. Gegner 2. Platz schlägt Gegner 6. Platz)
Höhere Gesamtzahl der geschossenen Tore in der Saison
Bezug von Winkler Bier im Sportheim 😉
Los
Die Brauerei Winkler Amberg, das FuPa-Team und die Jungs vom Fehlpass-Podcast sagen herzlichen Glückwunsch!