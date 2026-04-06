Freibier von der Brauerei Winkler Amberg – die Sieger in KW14 Freibier für die torreichsten Mannschaften – jede Woche und in jeder Ligaebene! von Redaktion · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Brauerei Winkler Amberg

Achtung an die Torjäger im Raum Amberg-Weiden: Ab sofort lohnt sich das Tore schießen doppelt, denn die Brauerei Winkler Amberg belohnt in Zusammenarbeit mit FuPa und dem Fehlpass-Podcast jede Woche die treffsichersten Teams mit einer Kiste Freibier.

📍 So funktioniert’s: In der Rückrunde der Saison 2025/26 erhält an jedem Spieltag die torreichste Mannschaft aus den Ligaebenen der Region Amberg-Weiden (s. unten) jeweils einen Kasten Winkler Hell oder Winkler Alkoholfrei Hell zur Abholung in der Brauerei. Jeden Montag werden die Gewinner auf der Homepage der Brauerei, bei FuPa und in den sozialen Medien bekanntgegeben.

Weil bei jedem Schützenfest auch einer als Verlierer vom Platz gehen muss: Als kleinen Trost erhält die Mannschaft mit den meisten Gegentoren (eine Mannschaft über alle Ligen) in dieser Woche eine Kiste Winkler Amberg Hell.

🔥 Die Gewinner in KW14 sind: