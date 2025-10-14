Freiberg zieht ins Viertelfinale des DB-Regio WFV Pokals ein

Gerne! Hier ist ein vollständiger Spielbericht basierend auf den Screenshots:

1. Halbzeit:

Nach dem Anpfiff in der 1. Minute übernahm der Favorit aus Freiberg früh die Initiative. Bereits in der 9. Minute hatte Lokaj, Diamant die erste große Chance, traf aber aus zehn Metern nur den rechten Pfosten.

In der 22. Minute wurde es erstmals richtig gefährlich vor dem Tor der Gastgeber, doch auch Weiler blieb mit schnellen Kontern präsent.

Dann der Knackpunkt: In der 41. Minute bekam Freiberg nach einem Foul im Strafraum einen Elfmeter zugesprochen. Marco Kehl-Gómez trat an und verwandelte sicher in die rechte Ecke – 0:1 für SGV Freiberg.

Kurz vor der Pause (45.+3) legte Henrick Selitaj nach, als er nach einem Schuss von Matt-Brahan Zie aus fünf Metern trocken abzog und unhaltbar für den Weiler-Torwart zum 0:2 traf. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeit.

2. Halbzeit:

Nach dem Seitenwechsel kam die SGV Freiberg deutlich besser aus der Pause, während Weiler sich bemühte, durch Konter Nadelstiche zu setzen. In der 52. Minute gab es einen Freistoß für Weiler aus rund 25 Metern, doch der Ball brachte nichts ein.

In der 70. Minute kam Weiler vermehrt zu Chancen, während Freiberg das Spiel zunehmend kontrollierte und auf Ballbesitz setzte.

Ab der 76. Minute war spürbar, dass die Gäste das Ergebnis nur noch sicher nach Hause bringen wollten. Die Expertise des Tickers lautete treffend: „Ein Tor gibt’s noch.“ – am Ende blieb es jedoch beim 0:2.

In der Schlussphase kam es in der 86. Minute zu einer verletzungsbedingten Unterbrechung und Rudelbildung. Dem verletzten Spieler des FV Weiler wünschte der Liveticker alles Gute.

Weiler wechselte noch mehrfach:

Minute: Lerpscher, Paul kam für Kocabay, Yigit

Minute: Günther, Elias für Wunsch, Niklas

Minute: Lerpscher, Paul für Röck, Simon



Nach 91 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab.

Fazit:

Der SGV Freiberg setzte sich souverän mit 2:0 gegen den tapfer kämpfenden FV Rot-Weiß Weiler durch und zieht damit verdient ins Viertelfinale des WFV-Pokals ein.

Der Klassenunterschied war vor allem in der ersten Halbzeit spürbar, doch Weiler zeigte eine couragierte Leistung und hielt besonders in Durchgang zwei gut dagegen. Trotz der Niederlage konnte die Mannschaft aus dem Allgäu erhobenen Hauptes vom Platz gehen.

Endstand: FV Rot-Weiß Weiler 0 – 2 SGV Freiberg

Tore: