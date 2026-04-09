Freiberg will in Homburg eine Rechnung begleichen und oben bleiben

Ausgangslage vor dem Spiel Freiberg hat sich mit dem Sieg gegen die Kickers auf 58 Punkte verbessert und den Vorsprung auf die SG Sonnenhof Großaspach bei drei Zählern gehalten. Homburg steht mit 45 Punkten auf Rang vier und gehört damit zu den Mannschaften, die im oberen Tabellendrittel konstant präsent sind. Für den SGV bedeutet das: Die Tabellenführung ist gefestigt, aber keineswegs abgesichert. Gerade auswärts gegen einen Gegner dieser Kategorie bleibt jeder Punkt von besonderem Wert.

Rückenwind aus dem Kickers-Spiel

Der 2:1-Erfolg gegen die Stuttgarter Kickers war für Freiberg in mehrfacher Hinsicht wichtig. Die Mannschaft verteidigte nicht nur ihre Position an der Spitze, sondern setzte auch eine Reaktion auf das vorherige Pokal-Aus gegen denselben Gegner. Paul Polauke und Gal Grobelnik trafen für den SGV, der sich damit in einer intensiven Partie durchsetzte. Mit diesem Ergebnis reist Freiberg nun mit einem positiven Impuls nach Homburg.

Hinspiel als Warnung

Das erste Duell der Saison ging allerdings an Homburg. Freiberg verlor zuhause mit 1:2. Markus Mendler brachte die Gäste in Führung, Gal Grobelnik glich per Foulelfmeter aus, ehe Armend Qenaj die Partie in der 88. Minute entschied. Das Hinspiel liefert damit einen klaren Hinweis: Auch bei eigener Spielkontrolle kann Homburg bis in die Schlussphase hinein gefährlich bleiben. Für Freiberg ist diese Partie deshalb nicht nur ein gewöhnliches Auswärtsspiel, sondern auch die Gelegenheit, die offene Rechnung aus dem ersten Vergleich zu begleichen.