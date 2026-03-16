Freiberg vor dem Pokalabend in Degerloch: Prüfung beim Rivalen

Enge Kräfteverhältnisse Freiberg führt die Regionalliga mit 51 Punkten aus 24 Spielen an, die Kickers folgen mit 39 Zählern auf Rang fünf. Die Tabellenlage spricht für den SGV, der Vorsprung in einem K.-o.-Spiel aber nur bedingt. Dafür spricht auch das direkte Ligaduell dieser Saison: Ende September trennten sich beide Teams in Stuttgart 1:1. Die Konstellation deutet damit auf ein Spiel hin, in dem Kleinigkeiten den Unterschied machen können.

Der Weg ins Viertelfinale

Freiberg erreichte die Runde der letzten acht mit einem 4:3 beim Oberligisten FSV Hollenbach in der 3. Runde und einem 2:0 beim Landesligisten FV Rot-Weiß Weiler im Achtelfinale. Die Kickers setzten sich zunächst mit 2:0 beim Oberligisten VfR Aalen durch und gewannen im Achtelfinale 2:1 beim Verbandsligisten TSV Weilimdorf. Beide Mannschaften haben sich also ohne Heimvorteil durch ihre letzten Pokalaufgaben gearbeitet. Das unterstreicht, dass das Viertelfinale auf einem ähnlichen Belastungsniveau beginnt.

Unterschiedliche Liga-Ergebnisse zuletzt

Am vergangenen Regionalliga-Spieltag kamen beide Mannschaften mit unterschiedlichen Eindrücken aus ihren Partien. Die Kickers gewannen bei der SC Freiburg II mit 3:1 und nahmen damit Schwung mit in die Pokalwoche. Freiberg spielte beim Bahlinger SC 2:2 und gab dabei erstmals in diesem Kalenderjahr Punkte ab. Der Tabellenführer reist somit mit weiter intakter Spitzenposition, aber nach einem Dämpfer im Ligaalltag nach Degerloch.