Freiberg vor dem Pokalabend in Degerloch: Prüfung beim Rivalen

Für den SGV Freiberg steht am morgigen Dienstag, 17. März, das Viertelfinale im WFV-Pokal an. Gegner ist mit den Stuttgarter Kickers ein Ligakonkurrent aus der Regionalliga Südwest, der in der Tabelle nur knapp hinter Freiberg liegt. Es ist das erste der vier Viertelfinals und damit ein Spiel, das früh einen Halbfinalisten festlegt. Aus Sicht des SGV ist die Ausgangslage klar: Der Tabellenführer reist zu einem direkten Konkurrenten, bei dem Pokal und Liga ineinandergreifen.
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Enge Kräfteverhältnisse
Freiberg führt die Regionalliga mit 51 Punkten aus 24 Spielen an, die Kickers folgen mit 39 Zählern auf Rang fünf. Die Tabellenlage spricht für den SGV, der Vorsprung in einem K.-o.-Spiel aber nur bedingt. Dafür spricht auch das direkte Ligaduell dieser Saison: Ende September trennten sich beide Teams in Stuttgart 1:1. Die Konstellation deutet damit auf ein Spiel hin, in dem Kleinigkeiten den Unterschied machen können.
Der Weg ins Viertelfinale
Freiberg erreichte die Runde der letzten acht mit einem 4:3 beim Oberligisten FSV Hollenbach in der 3. Runde und einem 2:0 beim Landesligisten FV Rot-Weiß Weiler im Achtelfinale. Die Kickers setzten sich zunächst mit 2:0 beim Oberligisten VfR Aalen durch und gewannen im Achtelfinale 2:1 beim Verbandsligisten TSV Weilimdorf. Beide Mannschaften haben sich also ohne Heimvorteil durch ihre letzten Pokalaufgaben gearbeitet. Das unterstreicht, dass das Viertelfinale auf einem ähnlichen Belastungsniveau beginnt.
Unterschiedliche Liga-Ergebnisse zuletzt
Am vergangenen Regionalliga-Spieltag kamen beide Mannschaften mit unterschiedlichen Eindrücken aus ihren Partien. Die Kickers gewannen bei der SC Freiburg II mit 3:1 und nahmen damit Schwung mit in die Pokalwoche. Freiberg spielte beim Bahlinger SC 2:2 und gab dabei erstmals in diesem Kalenderjahr Punkte ab. Der Tabellenführer reist somit mit weiter intakter Spitzenposition, aber nach einem Dämpfer im Ligaalltag nach Degerloch.
Was für Freiberg entscheidend wird
Für den SGV wird es darauf ankommen, die eigene Tabellenqualität auch in einem engen Pokalspiel sichtbar zu machen. Die Partie gegen Bahlingen hat gezeigt, dass Führung und Spielkontrolle nicht automatisch zum Sieg führen. Gegen die Kickers, die zuletzt in Freiburg offensiv wirksam auftraten, braucht Freiberg deshalb eine klare Struktur über die gesamte Spielzeit. Ein Nachbericht mit Spielverlauf ist vor Anpfiff naturgemäß nicht möglich – dies ist der Vorbericht aus Sicht des SGV Freiberg.