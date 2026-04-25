Freiberg verspielt die allerletzte Chance auf den Aufstieg

Die Partie begann aus Freiberger Sicht ordentlich, ohne dass daraus nachhaltiger Druck entstand. Mainz wirkte im Spiel nach vorn klarer und nutzte in der 16. Minute eine Unordnung in der Defensive des SGV konsequent aus. Tebo Gabriel traf aus spitzem Winkel zum 1:0 für die Gäste. Freiberg fand danach kaum in ein strukturiertes Offensivspiel, wirkte gehemmt und umständlich. Eine Kopfballchance von Meghôn Valpoort blieb eine der wenigen nennenswerten Annäherungen vor der Pause.

Zur zweiten Halbzeit reagierte Freiberg mit personellen Veränderungen, doch das Spiel blieb zerfahren. Viele Fouls, Diskussionen und Unterbrechungen verhinderten einen klaren Rhythmus. Mainz blieb in den entscheidenden Momenten abgeklärter und erhöhte in der 63. Minute: Nach einer weiteren Druckphase der Gäste fiel das 0:2 durch Jayson Videira. Der zweite Treffer entsprach dem Eindruck der Partie, in der Freiberg keinen Zugriff auf die anlaufenden Mainzer Angriffe bekam.

Anschluss ohne Wirkung

Erst in der Schlussphase kam der SGV noch einmal heran. In der 78. Minute verkürzte Gal Grobelnik nach einer Ecke auf 1:2 und gab der Partie aus Freiberger Sicht noch einmal Spannung. In den letzten Minuten versuchte die Mannschaft, mit hohen Bällen und Standardsituationen den Ausgleich zu erzwingen, blieb dabei aber ohne die nötige Präzision. Mainz verteidigte den Vorsprung letztlich souverän.

Trübes Ende einer starken Saison

In der Nachspielzeit verschärfte sich der missratene Nachmittag noch einmal. Marco Kehl-Gómez sah in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte, wenig später stand die nächste Heimniederlage fest. Mit 58 Punkten bleibt Freiberg zwar Zweiter, doch Mainz zog auf 51 Punkte heran, ebenso Sandhausen, während Homburg und Frankfurt ebenfalls in Reichweite bleiben. Der SGV tritt damit nicht nur im Titelrennen auf der Stelle, sondern muss inzwischen auch Rang zwei absichern. Gerade deshalb wiegt diese Niederlage schwer: Sie passt zu einem Endspurt, in dem Freiberg seine zuvor so starke Saison nicht mehr tragen kann.