Freiberg und Großaspach siegen, Frankfurt patzt: Wahnsinn im Südwesten

Was für ein Beben im Südwesten! Der heutige Auftakt vom 23. Spieltag der Regionalliga Südwest bot alles, was das Fußballherz begehrt: Last-Minute-Ekstase, bittere Abstürze und einen Spitzenreiter, der einsam seine Kreise zieht. In einer Liga, die für ihre Unberechenbarkeit bekannt ist, wurden heute Träume geboren und sicher geglaubte Siege in buchstäblich letzter Sekunde aus den Händen gegeben.

Am Hardtwald erlebten die Zuschauer ein Wechselbad der Gefühle. Der favorisierte Drittliga-Absteiger SV Sandhausen tat sich gegen den leidenschaftlich kämpfenden Bahlinger SC lange Zeit schwer. Kurz vor dem Pausenpfiff folgte der Schock für die Hausherren: Hasan Pepic erzielte in der 45. Minute das 0:1 für die Gäste. Sandhausen rannte in der zweiten Halbzeit verzweifelt an, um die drohende Heimpleite abzuwenden. Es dauerte bis in die Schlussphase, ehe die Erlösung kam: Yannick Osée markierte in der 90. Minute den 1:1-Endstand. ---

Der Spitzenreiter lässt keine Zweifel an seiner Dominanz aufkommen. Der SGV Freiberg untermauerte seine Aufstiegsambitionen gegen den FC-Astoria Walldorf eindrucksvoll. Bereits in der 11. Minute brachte Leon Petö die Freiberger mit 1:0 in Führung und stellte die Weichen früh auf Sieg. Walldorf bemühte sich um Stabilität, doch die abgezockten Hausherren ließen kaum etwas zu. In der 69. Minute sorgte Julian Kudala mit dem 2:0 für die Entscheidung. Mit nun 50 Punkten thront Freiberg an der Tabellenspitze. ---

Am Bornheimer Hang spielten sich dramatische Szenen ab. Der FSV Frankfurt schien nach einer starken ersten Halbzeit bereits wie der sichere Sieger, nachdem Amin Farouk in der 42. Minute zum 1:0 und Ismail Harnafi in der 45. Minute zum 2:0 getroffen hatten. Doch was nach dem Seitenwechsel geschah, grenzte an ein sportliches Wunder für den Aufsteiger TSG Balingen. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff verkürzte Amney Moutassime in der 47. Minute auf 2:1. Dann schlug die Stunde von Simun Birkic, der in der 50. Minute den Ausgleich zum 2:2 erzielte und in der 80. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 2:3 die Partie komplett drehte. ---

Vor 3550 Zuschauern feierten die Stuttgarter Kickers ein wahres Fußballfest. Flamur Berisha brachte die Degerlocher in der 14. Minute mit 1:0 in Front, doch der TSV Steinbach Haiger antwortete prompt durch einen von Eros Dacaj in der 21. Minute verwandelten Foulelfmeter zum 1:1. In der 33. Minute hätte David Tomic die Führung wiederherstellen können, scheiterte jedoch mit einem Foulelfmeter an Torwart Jesper Heim. In der zweiten Halbzeit spielten sich die Kickers in einen Rausch: Marlon Faß erzielte in der 64. Minute das 2:1, bevor David Tomic seine Elfmeter-Enttäuschung vergessen machte und mit Toren in der 81. Minute zum 3:1 sowie in der 90.+4 Minute zum 4:1-Endstand den Heimsieg perfektionierte. ---

In Fulda erlebten 1450 Zuschauer ein hochemotionales Finish. Zunächst sah es gut aus für die Gäste des FSV Mainz 05 II, als der erfahrene Yunus Malli in der 53. Minute zum 0:1 traf. Die SG Barockstadt Fulda Lehnerz gab sich jedoch nicht auf und kämpfte sich zurück in die Partie. Moritz Dittmann belohnte den Aufwand in der 72. Minute mit dem Ausgleich zum 1:1. Als sich alle bereits mit einem Remis abgefunden hatten, explodierte die Stimmung in der Nachspielzeit: Nicola Arcanjo-Köhler erzielte in der 90.+2 Minute den umjubelten 2:1-Siegtreffer. ---

Eine klare Angelegenheit war das Gastspiel des SC Freiburg II beim TSV Schott Mainz. Die Mainzer fanden gegen die spielstarken Breisgauer kein Mittel. Der Torreigen wurde in der 41. Minute mit dem 0:1 eröffnet. In der zweiten Halbzeit sorgten die Freiburger per Doppelschlag für klare Verhältnisse: Erst erhöhte Oscar Wiklöf in der 64. Minute auf 0:2, ehe David Amegnaglo nur 60 Sekunden später in der 65. Minute mit dem 0:3 den Deckel draufmachte. ---

In einem Geduldsspiel behielt die SG Sonnenhof Großaspach vor 716 Zuschauern die Oberhand. Gegen den kompakt stehenden KSV Hessen Kassel brauchte der Tabellenzweite einen Geistesblitz, um die Lücke zu finden. Dieser gelang Marius Kunde, der in der 38. Minute zum 1:0-Endstand traf. Großaspach festigt damit den zweiten Tabellenplatz und bleibt der erste Verfolger von Freiberg. ---

Der Aufsteiger Bayern Alzenau setzte ein dickes Ausrufezeichen im Abstiegskampf. Gegen den SV Eintracht Trier 05 zeigten die Hausherren eine effiziente Anfangsphase, die das Spiel früh entschied. Lucas Sitter brachte Alzenau bereits in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. Bevor Trier reagieren konnte, legte Ahmet Aygül in der 22. Minute nach und erhöhte auf 2:0. Trotz aller Bemühungen gelang der Eintracht kein Treffer mehr. ---

Ein Spiel, das nach Tradition klingt – und nach Punkten, die oben und unten zugleich zählen. FC 08 Homburg ist Sechster mit 35 Punkten (44:28 Tore) und verlor zuletzt 0:1 in Walldorf. Kickers Offenbach ist 13. mit 28 Punkten (36:40 Tore) und hatte eine harte Woche: erst 0:0 gegen Stuttgarter Kickers, dann im Nachholspiel 2:4 in Steinbach. Das Hinspiel endete 2:2 (Offenbach – Homburg 2:2, 05.09.25). Ein weiteres Remis würde beiden kaum helfen: Homburg braucht den Anschluss nach oben, Offenbach den Abstand nach unten – deshalb wird diese Partie so emotional, weil sie beide zu mehr zwingt.