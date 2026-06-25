Freiberg: Trainingsstart mit Probespieler unter besonderen Vorzeichen

– Foto: Claus G. Stoll

Der SGV Freiberg aus der Regionalliga Südwest ist in Heilbronn in die Vorbereitung gestartet. Wegen des geplanten Umzugs ins Frankenstadion und laufender Umbaumaßnahmen fand der Auftakt im Stadion des Landesliga-Aufsteigers FC Union Heilbronn statt. Auch Probespieler und Nachwuchsakteure waren bei den ersten Einheiten dabei.

Für den SGV Freiberg beginnt damit eine Saisonvorbereitung unter besonderen Vorzeichen. Zur neuen Spielzeit wird der Regionalligist ins Heilbronner Frankenstadion, die bisherige Spielstätte des VfR Heilbronn, umziehen. Da dort aktuell umfassende Umbauarbeiten laufen, musste der Trainingsauftakt verlegt werden. Das erste Training fand deshalb im Stadion des FC Union Heilbronn statt. Neben den üblichen Lauf- und Krafteinheiten standen für die Mannschaft von Trainer Kushtrim Lushtaku erste Eindrücke nach der Sommerpause im Mittelpunkt.

Auch organisatorisch könnte sich beim SGV in Kürze etwas verändern. Auf der kommenden Mitgliederversammlung soll final entschieden werden, ob „Heilbronn“ in den aktuellen Vereinsnamen aufgenommen wird. Sportlich läuft die Kaderplanung parallel weiter. Beim Trainingsstart waren mehrere Probespieler sowie Akteure aus dem eigenen Nachwuchs dabei. Sportdirektor Dieter Gerstung sondiert weiterhin den Markt. Zwar liegen dem Verein Spielerangebote vor, allerdings sieht der SGV angesichts der verbleibenden Zeit bis zum Saisonstart keinen unmittelbaren Handlungsdruck.