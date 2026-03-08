Freiberg nicht aufzuhalten Regionalliga Südwest +++ Walldorf unterliegt beim Spitzenreiter von Pressemitteilung/FCA/red. · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Archivfoto FCA Walldorf. – Foto: Christopher Benz

Der FC-Astoria Walldorf musste im dritten Pflichtspiel des Jahres die erste Niederlage hinnehmen. Beim Tabellenführer SGV Freiberg verlor die Mannschaft von Cheftrainer Andreas Schön mit 0:2-Toren, die Freiberger fuhren den sechsten Sieg in Folge ein.

Schön schickte dieselbe Startelf ins Rennen, die vorige Woche mit 1:0 gegen Homburg gewinnen konnte. Für Iosif Maroudis war es ein besonderes Spiel, für unseren Mittelfeldstrategen war es die Rückkehr zu dem Verein, von dem er im Sommer nach Walldorf gewechselt ist. Zum Spiel: Walldorf begann mutig und hatte die erste gute Torchance durch Maik Goß, der mit einem strammen Schuss aus spitzem Winkel Schlussmann Benedikt Grawe zu einer starken Abwehraktion zwang (7.). Auf der Gegenseite ging Freiberg nach einer schnell vorgetragenen Umschaltaktion direkt in Führung, Leon Peto schoss die Hausherren mit einem abgefälschten Schuss in Front (9.). Danach entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe mit den größeren Spielanteilen für die Gäste. Die nächste Strafraumszene hatten jedoch die Freiberger als Peto freistehend aus 16m zu zentral auf Mario Schragl schoss (42.). Mit dem Pausenpfiff war Schragl erneut zur Stelle, als er einen Abschluss von Lukas Laupheimer entschärfte (45.+2).

Nach der Pause übernahm Walldorf zwischen den Strafräumen die Spielkontrolle und schnürte die Gastgeber in deren Hälfte ein. Walldorf machte das Spiel, das vorentscheidende Tor erzielten jedoch die Freiberger, ein schnell vorgetragener Konter über Meghon Valpoort vollendete der kurz zuvor eingewechselte Julian Kudala zum 2:0 für die SGV (67.). Im Anschluss suchte Walldorf einen Weg zurück in diese Partie, die Freiberger standen aber an diesem Tag zu sicher in der Defensive. Hoch konzentriert und gut gestaffelt ließen die Freiberger in der Schlussphase keine brenzlige Szene mehr zu. Walldorf versuchte alles und hatte durch Joker Baton Hajrizaj in der Nachspielzeit eine letzte gute Torgelegenheit (90.+5). Stimmen zum Spiel: