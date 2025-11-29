Freiberg marschiert, Alzenau überrascht, ein Spieltag voller Kontraste

– Foto: Imago Images

Die heutige Fortsetzung des 19. Spieltags in der Regionalliga Südwest bot ein breites Spektrum an Emotionen: ein Tabellenführer, der seine Reife einmal mehr bestätigte, zwei torlose Duelle mit komplett unterschiedlicher Spannung, ein Platzverweis in Bahlingen – und ein Aufsteiger, der gegen Offenbach für einen der Momente des Spieltags sorgte.

Am Ende sehr deutlich setzte sich die SG Sonnenhof Großaspach gegen den FC-Astoria Walldorf durch. Zur 1:0-Pausenführung sorgte Loris Maier (26.). Nach dem Seitenwechsel legten die Hausherren durch Michael Kleinschrodt (61.), Niklas Pollex (63.), erneut Maier (66.), Mert Tasdelen (81.) und Torjäger Fabian Eisele (90.+3.) nach.

Der SGV Freiberg bezwang den FSV Frankfurt mit 3:1. Die Gastgeber erwischten einen perfekten Start: Julian Kudala traf in der 8. Minute zum 1:0 und gab dem Spiel früh eine klare Richtung. In der 25. Minute erhöhte Meghôn Valpoort auf 2:0 und untermauerte die Freiberger Dominanz. Auch nach der Pause blieb Freiberg spielbestimmend. In der 72. Minute markierte Meghôn Valpoort mit seinem zweiten Treffer das 3:0. Der FSV Frankfurt verkürzte in der 75. Minute durch Emmanuel McDonald auf 3:1, doch am Freiberger Sieg änderte das nichts mehr. ---

Die 739 Zuschauer erlebten in Haiger ein torloses, aber intensives Duell. Steinbach Haiger und die TSG Balingen begegneten sich taktisch diszipliniert, verteidigten konsequent und ließen kaum zwingende Chancen zu. Trotz hoher Laufarbeit und engagierten Anläufen beider Teams blieb es beim 0:0 – ein Punkt, der Steinbach in der Spitzengruppe hält, Balingen auch etwas hilft. ---

Vor 720 Zuschauern mühte sich der Bahlinger SC um Struktur und Druck, fand jedoch kein Durchkommen gegen Schott Mainz. In der 68. Minute sah Rico Wehrle vom Bahlinger SC Gelb-Rot, was den Gastgeber zusätzlich schwächte. Trotz Unterzahl und energischer Mainzer Bemühungen blieb es beim 0:0 – ein Resultat, das keiner Mannschaft im Tabellenkeller wirklich weiterhilft. ---

Aufsteiger Bayern Alzenau sorgte vor 2020 Zuschauern für eine Überraschung und schlug die Kickers Offenbach mit 2:0. Luka Garic traf bereits in der 16. Minute zum 1:0 und brachte Alzenau in eine emotionale Anfangseuphorie. Nur zwei Minuten später legte Filip Pandza in der 18. Minute das 2:0 nach und sorgte für einen perfekten Start. Offenbach versuchte, die Partie zu drehen, lief sich jedoch immer wieder fest. Alzenau verteidigte mit Leidenschaft und brachte den Heimsieg über die Zeit – ein wichtiger Erfolg im Abstiegskampf. ---



Absteiger SV Sandhausen trifft auf die Stuttgarter Kickers, tabellarisch Nachbarn im Mittelfeld. Ein enger Ausgang ist wahrscheinlich, zumal beide Teams mit 27 und 26 Punkten zwischen Anspruch und Realität balancieren.

Der FC 08 Homburg spielt gegen den SC Freiburg II – beide bei 26 Zählern in Sichtweite der oberen Hälfte. Kleinigkeiten und Effizienz im Strafraum dürften dieses Gleichgewichtsspiel entscheiden.



Die SG Barockstadt Fulda Lehnerz empfängt Eintracht Trier. Für Barockstadt geht es als 14. um ein beruhigendes Polster, Trier will mit 28 Punkten den Blick wieder nach oben richten.

