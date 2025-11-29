 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
– Foto: Imago Images

Freiberg marschiert, Alzenau überrascht, ein Spieltag voller Kontraste

Regionalliga Südwest: Die Übersicht aller Partien des 19. Spieltags

Die heutige Fortsetzung des 19. Spieltags in der Regionalliga Südwest bot ein breites Spektrum an Emotionen: ein Tabellenführer, der seine Reife einmal mehr bestätigte, zwei torlose Duelle mit komplett unterschiedlicher Spannung, ein Platzverweis in Bahlingen – und ein Aufsteiger, der gegen Offenbach für einen der Momente des Spieltags sorgte.

---

Gestern, 19:00 Uhr
SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof GroßaspachGroßaspach
FC-Astoria Walldorf
FC-Astoria WalldorfFCA Walldorf
6
0

Am Ende sehr deutlich setzte sich die SG Sonnenhof Großaspach gegen den FC-Astoria Walldorf durch. Zur 1:0-Pausenführung sorgte Loris Maier (26.). Nach dem Seitenwechsel legten die Hausherren durch Michael Kleinschrodt (61.), Niklas Pollex (63.), erneut Maier (66.), Mert Tasdelen (81.) und Torjäger Fabian Eisele (90.+3.) nach.

---

Heute, 14:00 Uhr
SGV Freiberg
SGV FreibergFreiberg
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
3
1

Der SGV Freiberg bezwang den FSV Frankfurt mit 3:1. Die Gastgeber erwischten einen perfekten Start: Julian Kudala traf in der 8. Minute zum 1:0 und gab dem Spiel früh eine klare Richtung. In der 25. Minute erhöhte Meghôn Valpoort auf 2:0 und untermauerte die Freiberger Dominanz. Auch nach der Pause blieb Freiberg spielbestimmend. In der 72. Minute markierte Meghôn Valpoort mit seinem zweiten Treffer das 3:0. Der FSV Frankfurt verkürzte in der 75. Minute durch Emmanuel McDonald auf 3:1, doch am Freiberger Sieg änderte das nichts mehr.

---

Heute, 14:00 Uhr
TSV Steinbach Haiger
TSV Steinbach HaigerTSV Steinbach Haiger
TSG Balingen
TSG BalingenTSG Balingen
0
0
Abpfiff

Die 739 Zuschauer erlebten in Haiger ein torloses, aber intensives Duell. Steinbach Haiger und die TSG Balingen begegneten sich taktisch diszipliniert, verteidigten konsequent und ließen kaum zwingende Chancen zu. Trotz hoher Laufarbeit und engagierten Anläufen beider Teams blieb es beim 0:0 – ein Punkt, der Steinbach in der Spitzengruppe hält, Balingen auch etwas hilft.

---

Heute, 14:00 Uhr
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
0
0
Abpfiff

Vor 720 Zuschauern mühte sich der Bahlinger SC um Struktur und Druck, fand jedoch kein Durchkommen gegen Schott Mainz. In der 68. Minute sah Rico Wehrle vom Bahlinger SC Gelb-Rot, was den Gastgeber zusätzlich schwächte. Trotz Unterzahl und energischer Mainzer Bemühungen blieb es beim 0:0 – ein Resultat, das keiner Mannschaft im Tabellenkeller wirklich weiterhilft.

---

Heute, 14:00 Uhr
Bayern Alzenau
Bayern AlzenauBayern Alzenau
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
2
0
Abpfiff

Aufsteiger Bayern Alzenau sorgte vor 2020 Zuschauern für eine Überraschung und schlug die Kickers Offenbach mit 2:0. Luka Garic traf bereits in der 16. Minute zum 1:0 und brachte Alzenau in eine emotionale Anfangseuphorie. Nur zwei Minuten später legte Filip Pandza in der 18. Minute das 2:0 nach und sorgte für einen perfekten Start. Offenbach versuchte, die Partie zu drehen, lief sich jedoch immer wieder fest. Alzenau verteidigte mit Leidenschaft und brachte den Heimsieg über die Zeit – ein wichtiger Erfolg im Abstiegskampf.

---

Morgen, 14:00 Uhr
SV Sandhausen
SV SandhausenSandhausen
SV Stuttgarter Kickers
SV Stuttgarter KickersStg. Kickers
14:00live

Absteiger SV Sandhausen trifft auf die Stuttgarter Kickers, tabellarisch Nachbarn im Mittelfeld. Ein enger Ausgang ist wahrscheinlich, zumal beide Teams mit 27 und 26 Punkten zwischen Anspruch und Realität balancieren.

Morgen, 14:00 Uhr
FC 08 Homburg
FC 08 HomburgFC Homburg
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
14:00

Der FC 08 Homburg spielt gegen den SC Freiburg II – beide bei 26 Zählern in Sichtweite der oberen Hälfte. Kleinigkeiten und Effizienz im Strafraum dürften dieses Gleichgewichtsspiel entscheiden.

Morgen, 14:00 Uhr
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt
SV Eintracht Trier 05
SV Eintracht Trier 05Eintr. Trier
14:00live

Die SG Barockstadt Fulda Lehnerz empfängt Eintracht Trier. Für Barockstadt geht es als 14. um ein beruhigendes Polster, Trier will mit 28 Punkten den Blick wieder nach oben richten.

Morgen, 14:00 Uhr
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05 II
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen
14:00live

Der FSV Mainz 05 II duelliert sich mit dem KSV Hessen Kassel – Vierter gegen Siebter. Mainz kann mit einem Heimsieg Druck auf die Spitze ausüben, Kassel hat die Chance, sich fest im oberen Drittel zu verankern.

__________________________________________________________________________________________________

29.11.2025, 16:10 Uhr
Timo Babic