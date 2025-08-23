Freiberg makellos, Walldorf überrascht, Stuttgarter Kickers verlieren

Vor 7480 Zuschauern am Bieberer Berg erwischte der TSV Steinbach Haiger einen Traumstart. Bereits in der 5. Minute brachte Eros Dacaj die Gäste in Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte Ertan Hajdaraj auf 0:2 und schockte damit die Gastgeber früh. Offenbach benötigte einige Minuten, um wieder ins Spiel zu finden, kam dann aber in der 28. Minute durch Boubacar Barry zum 1:2-Anschluss. Dieser Treffer entfachte neue Hoffnung bei den Kickers. Doch kurz nach der Pause kam ein weiterer Rückschlag: In der 47. Minute sah Dominik Crljenec die Gelb-Rote Karte, wodurch die Offenbacher fast die gesamte zweite Halbzeit in Unterzahl agieren mussten. Michael Guthörl (90.+2) machte für den TSV Steinbach Haiger den Deckel drauf - 3:1. ---

Im Duell zweier Traditionsklubs setzte sich der FSV Frankfurt knapp mit 1:0 beim KSV Hessen Kassel durch. Bereits in der 20. Minute erzielte Cas Peters den Treffer des Tages. Kassel versuchte danach, die Partie zu drehen. Vor allem die gut organisierte Defensive des FSV ließ keinen Treffer zu.

Die U23 des FSV Mainz 05 zeigte vor heimischem Publikum eine starke Vorstellung. Fabio Moreno Fell brachte die Mainzer in der 29. Minute in Führung, ehe Niklas Tauer noch vor der Pause auf 2:0 erhöhte. In der zweiten Halbzeit legte Fabio Moreno Fell mit seinem zweiten Treffer nach und sorgte so für einen deutlichen 3:0-Erfolg. Für die Stuttgarter Kickers kam es noch dicker: In der 88. Minute sah Flamur Berisha die Gelb-Rote Karte. Mainz klettert mit diesem Sieg in die obere Tabellenhälfte, während die Kickers einen Rückschlag im Kampf um die Spitzenplätze hinnehmen müssen. ---

Ein Derby mit klaren Verhältnissen: Walldorf dominierte den Absteiger aus Sandhausen von Beginn an. Yasin Zor eröffnete in der 33. Minute den Torreigen, ehe Marcel Carl kurz vor der Pause per Strafstoß erhöhte. Nach der Gelb-Roten Karte für Denis Pfaffenrot in der 68. Minute nutzte Walldorf die Überzahl konsequent: Felix Kendel traf in der 64. Minute und Yasin Zor machte mit seinem zweiten Tor in der 78. Minute alles klar. Ein deutlicher 4:0-Erfolg, der Walldorf den Sprung aus der Abstiegszone beschert. ---

Eintracht Trier startete gut in die Partie und ging in der 19. Minute durch Damjan Marceta per Strafstoß in Führung. Doch der Tabellenführer aus Freiberg ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Leon Petö glich nach 30 Minuten aus, Marius Köhl drehte die Partie kurz vor der Pause. In der zweiten Halbzeit sorgte ein Eigentor von Maurice Wrusch für das 3:1 der Gäste, bevor Diamant Lokaj in der Nachspielzeit den 4:1-Endstand markierte. Freiberg bleibt damit makellos mit vier Siegen aus vier Spielen. ---

Der Bahlinger SC begann stark und ging in der 18. Minute durch Rico Wehrle in Führung. Doch Aufsteiger Bayern Alzenau bewies Moral: Marco Ferukoski glich kurz nach der Pause aus, ehe Luka Garic in der 55. Minute per Strafstoß den Siegtreffer erzielte. Mit diesem 2:1-Auswärtserfolg holt Alzenau wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt, während Bahlingen weiter in der unteren Tabellenregion festhängt. ---

Der Aufsteiger aus Mainz begann stark: Dennis De Sousa Oelsner traf in der 14. Minute zur Führung. Doch Fulda antwortete schnell durch Tim Korzuschek. Nach der erneuten Führung durch Leon Kern in der 53. Minute kippte die Partie in der Schlussphase: Brian Campman glich aus, Moritz Reinhard brachte Fulda in der 69. Minute erstmals in Führung, bevor ein Eigentor in der Nachspielzeit den 4:2-Endstand besiegelte. ---

Für den Aufsteiger TSG Balingen setzte es gegen den FC 08 Homburg eine deutliche Niederlage. Markus Mendler brachte die Gäste in der 37. Minute in Führung, bevor Amar Suljic mit einem Doppelschlag in der 53. und 56. Minute für klare Verhältnisse sorgte. Amney Moutassime konnte in der 68. Minute zwar verkürzen, doch Frederik Schumann stellte in der 85. Minute den 4:1-Endstand her. Homburg klettert damit in die Spitzengruppe, während Balingen weiter im Tabellenkeller feststeckt. ---

