Freiberg im Torrausch, Großaspach patzt, torloses Duell der Kickers

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Regionalliga Südwest bot der heutige Auftakt zum 22. Spieltag Fußball-Dramatik in ihrer reinsten Form. Während an der Spitze ein gnadenloses Schützenfest für eine neue Hierarchie sorgte, erlebten Traditionsvereine vor imposanter Kulisse einen emotionalen Abnutzungskampf, der die Träume vom Aufstieg bei manchen dämpfte und bei anderen zu purer Ekstase führte.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Es war das Treffen der Traditionen am Bieberer Berg, das 7417 Zuschauer in seinen Bann zog. Doch trotz der elektrisierenden Atmosphäre auf den Rängen blieb das sportliche Feuerwerk auf dem Rasen aus. In einer verbissenen Partie schenkten sich beide Teams keinen Zentimeter Boden. Die Emotionen kochten hoch, als Daniel Dejanovic von den Kickers Offenbach in der 56. Minute mit einer Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. In Unterzahl verteidigten die Hausherren leidenschaftlich das torlose Remis gegen die Stuttgarter Kickers. ---

Ein echtes Herzschlagfinale erlebten die Fans in Nordhessen. Der KSV Hessen Kassel ging bereits in der 11. Minute durch Phinees Bonianga mit 1:0 in Führung, doch der Aufsteiger Bayern Alzenau bewies Moral. Marco Ferukoski glich in der 38. Minute zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel brachte Emre Böyükata die Hausherren in der 57. Minute erneut in Front, doch Alzenau schlug durch Lucas Sitter in der 65. Minute abermals zurück. Die Entscheidung in diesem hochemotionalen Schlagabtausch fiel nur zwei Minuten später: Lukas Rupp erzielte in der 67. Minute den 3:2-Siegtreffer. ---

An der Mosel herrschte Ausnahmezustand, als 2765 Zuschauer einen derben Rückschlag für den Aufstiegsaspiranten miterlebten. Der SV Eintracht Trier 05 zeigte gegen die SG Sonnenhof Großaspach eine disziplinierte und leidenschaftliche Leistung. Sinan Tekerci schockte die Gäste bereits in der 19. Minute mit dem Führungstreffer zum 1:0. Großaspach rannte verzweifelt an, doch Trier hielt stand. In der Nachspielzeit kannte der Jubel keine Grenzen mehr, als Christopher Spang in der 90.+5 Minute alles klar machte und zum 2:0-Endstand traf. Großaspach verliert durch diese Niederlage die Tabellenführung und ist nun Zweiter. ---

Vor 725 Zuschauern entwickelte sich eine dramatische Schlussphase am Kaiserstuhl. Die SG Barockstadt Fulda Lehnerz erwischte einen Traumstart und führte durch Roko Ivankovic bereits ab der 7. Minute mit 0:1. Als Hans-Nunoo Sarpei in der 32. Minute auf 0:2 erhöhte, schien die Messe gelesen. Doch der Bahlinger SC gab sich nicht auf. In der 78. Minute sah Samet Yilmaz die Rote Karte, was die Hoffnungen der Gastgeber dämpfte. Dennoch gelang Hasan Pepic in der 87. Minute per Foulelfmeter noch der Anschlusstreffer zum 1:2. Am Ende reichte es für Fulda zum Sieg. ---

Eine pure Machtdemonstration lieferte der FSV Frankfurt beim Gastspiel beim TSV Schott Mainz. Von Beginn an ließen die Bornheimer keinen Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen. Die Torfolge spiegelte die drückende Dominanz wider: Birkan Celik eröffnete den Reigen zum 0:1, gefolgt vom 0:2 durch Corvin Bock. Danach schlug die Stunde von Ismail Harnafi, der mit einem Doppelpack zum 0:3 und 0:4 die Mainzer Defensive endgültig auseinandernahm. Den Schlusspunkt unter diese einseitige Partie setzte Takero Itoi in der 90. Minute mit dem 0:5. ---

Es war eine Demütigung für den Aufsteiger und ein Triumphzug für den neuen Spitzenreiter. Der SGV Freiberg zerlegte die TSG Balingen. Meghôn Valpoort leitete in der 29. Minute mit dem 0:1 den Torreigen ein, nur zwei Minuten später erhöhte Mehdi Hetemaj in der 31. Minute auf 0:2. Noch vor der Pause verwandelte Leon Petö einen Foulelfmeter in der 38. Minute zum 0:3. Auch nach dem Wechsel kannte Freiberg keine Gnade: Minos Gouras in der 57. Minute und Gal Grobelnik in der 62. Minute schraubten das Ergebnis auf 0:5 hoch. Den Schlusspunkt setzte erneut Leon Petö in der 85. Minute mit dem 0:6. ---

Morgen, 14:00 Uhr SC Freiburg SC Freiburg II SV Sandhausen Sandhausen 14:00 PUSH



Ein Spiel, das nach Revanche und Nervosität riecht. SC Freiburg II ist 14. mit 26 Punkten aus 21 Spielen (42:49 Tore) – offensiv gefährlich, defensiv anfällig. SV Sandhausen (Absteiger) ist Siebter mit 33 Punkten (21 Spiele, 35:38 Tore) und kam zum Restart mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Walldorf aus der Pause. Das Hinspiel am 31.08.25 endete 2:2 (Sandhausen – Freiburg II 2:2). Freiburg II kommt zudem aus dem verlorenen Nachholspiel in Großaspach (1:2) und will zuhause wieder Zugriff finden. Sandhausen braucht Punkte, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Ein Spiel, das nach Revanche und Nervosität riecht. SC Freiburg II ist 14. mit 26 Punkten aus 21 Spielen (42:49 Tore) – offensiv gefährlich, defensiv anfällig. SV Sandhausen (Absteiger) ist Siebter mit 33 Punkten (21 Spiele, 35:38 Tore) und kam zum Restart mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Walldorf aus der Pause. Das Hinspiel am 31.08.25 endete 2:2 (Sandhausen – Freiburg II 2:2). Freiburg II kommt zudem aus dem verlorenen Nachholspiel in Großaspach (1:2) und will zuhause wieder Zugriff finden. Sandhausen braucht Punkte, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. ---



Hier steht ein Duell zweier Teams aus der Spitzengruppe an. FC-Astoria Walldorf ist Fünfter mit 34 Punkten (21 Spiele, 44:41 Tore) und hat zum Restart ein Statement gesetzt: 2:1 in Sandhausen. FC 08 Homburg ist Dritter mit 35 Punkten (21 Spiele, 44:27 Tore) und kam mit einem 4:0 gegen Balingen aus der Pause. Das Hinspiel am 30.08.25 gewann Walldorf in Homburg 3:1 (Homburg – Walldorf 1:3). Homburg hat also etwas offen. Walldorf reist mit dem Gefühl an, dass man gegen diesen Gegner schon einmal klar die Oberhand hatte. Für beide ist es ein Spiel, das nach oben schiebt – oder nach hinten bremst. Hier steht ein Duell zweier Teams aus der Spitzengruppe an. FC-Astoria Walldorf ist Fünfter mit 34 Punkten (21 Spiele, 44:41 Tore) und hat zum Restart ein Statement gesetzt: 2:1 in Sandhausen. FC 08 Homburg ist Dritter mit 35 Punkten (21 Spiele, 44:27 Tore) und kam mit einem 4:0 gegen Balingen aus der Pause. Das Hinspiel am 30.08.25 gewann Walldorf in Homburg 3:1 (Homburg – Walldorf 1:3). Homburg hat also etwas offen. Walldorf reist mit dem Gefühl an, dass man gegen diesen Gegner schon einmal klar die Oberhand hatte. Für beide ist es ein Spiel, das nach oben schiebt – oder nach hinten bremst. ---

Morgen, 14:00 Uhr FSV Mainz 05 Mainz 05 II TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger 14:00 live PUSH



Ein Duell mit Tabellenbedeutung und Hinrunden-Hinweis auf Ausgeglichenheit. FSV Mainz 05 II ist Vierter mit 34 Punkten (21 Spiele, 34:28 Tore), TSV Steinbach Haiger Achter mit 32 Punkten aus 20 Spielen (40:28 Tore). Mainz II kam zum Restart mit einer 0:1-Niederlage bei den Stuttgarter Kickers – und braucht sofort eine Antwort. Steinbach hatte sein erstes Spiel nach der Pause gegen Offenbach wetterbedingt absagen müssen und startet nun mit einem besonderen Kaltstartgefühl. Das Hinspiel am 30.08.25 endete 1:1 (Steinbach – Mainz II 1:1). Genau das verspricht auch jetzt ein Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden – und in dem beide Teams wissen, wie viel ein Sieg in dieser engen oberen Hälfte bedeuten kann.