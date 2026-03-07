Freiberg behauptet die Spitze: Petö und Kudala lassen SGV jubeln

Frühe Führung Freiberg setzte früh ein Zeichen. Bereits in der 11. Minute brachte Leon Petö die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Das Tor verschaffte dem Tabellenführer eine stabile Ausgangslage und zwang Walldorf zu mehr Initiative. Freiberg blieb dabei kontrolliert und hielt die Partie über weite Strecken unter eigener Kontrolle.

Der Spielverlauf

Nach der frühen Führung entwickelte sich eine Phase, in der Walldorf um Zugriff bemüht war, ohne das Ergebnis zu verändern. Freiberg verteidigte die Führung bis in die zweite Hälfte hinein. In der 69. Minute folgte die Entscheidung: Julian Kudala erhöhte auf 2:0. Mit diesem Treffer war der Abstand hergestellt, den Freiberg anschließend bis zum Schlusspfiff verteidigte.

Spitze gefestigt

Mit nun 50 Punkten aus 23 Spielen bleibt der SGV Freiberg Tabellenführer der Regionalliga Südwest. Das Torverhältnis steht bei 52:18. Verfolger SG Sonnenhof Großaspach folgt mit 46 Punkten, während Walldorf nach der Niederlage mit 37 Zählern auf Rang fünf bleibt. Für Freiberg bedeutet der Erfolg vor allem Stabilität an der Spitze.