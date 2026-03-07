Freiberg behauptet die Spitze: Petö und Kudala lassen SGV jubeln

Der SGV Freiberg hat seine Tabellenführung in der Regionalliga Südwest gefestigt. Am 23. Spieltag setzte sich der Spitzenreiter vor 850 Zuschauern mit 2:0 gegen den FC-Astoria Walldorf durch. Schiedsrichter Maximilian Prölss aus Ober-Ramstadt leitete die Partie. Mit dem dritten Sieg im dritten Pflichtspiel nach der Winterpause baut Freiberg seine Bilanz weiter aus.
Frühe Führung
Freiberg setzte früh ein Zeichen. Bereits in der 11. Minute brachte Leon Petö die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Das Tor verschaffte dem Tabellenführer eine stabile Ausgangslage und zwang Walldorf zu mehr Initiative. Freiberg blieb dabei kontrolliert und hielt die Partie über weite Strecken unter eigener Kontrolle.
Der Spielverlauf
Nach der frühen Führung entwickelte sich eine Phase, in der Walldorf um Zugriff bemüht war, ohne das Ergebnis zu verändern. Freiberg verteidigte die Führung bis in die zweite Hälfte hinein. In der 69. Minute folgte die Entscheidung: Julian Kudala erhöhte auf 2:0. Mit diesem Treffer war der Abstand hergestellt, den Freiberg anschließend bis zum Schlusspfiff verteidigte.
Spitze gefestigt
Mit nun 50 Punkten aus 23 Spielen bleibt der SGV Freiberg Tabellenführer der Regionalliga Südwest. Das Torverhältnis steht bei 52:18. Verfolger SG Sonnenhof Großaspach folgt mit 46 Punkten, während Walldorf nach der Niederlage mit 37 Zählern auf Rang fünf bleibt. Für Freiberg bedeutet der Erfolg vor allem Stabilität an der Spitze.
Ausblick auf das nächste Spiel
Die nächste Aufgabe wartet bereits am kommenden Wochenende. Am Samstag, 14. März, tritt der SGV Freiberg beim Bahlinger SC an. Der Tabellenletzte steht bei zwölf Punkten und kämpft um den Anschluss im Tabellenkeller. Für Freiberg geht es darum, die Serie nach der Winterpause fortzusetzen und die Führungsposition weiter zu behaupten.