Freiamt-Ottoschwanden könnte noch ein Wort um den Aufstieg mitreden

Marco Herr, der derzeit verletzte Spielertrainer der SG Freiamt-Ottoschwanden, kann bereits jetzt ein positives Saisonfazit ziehen. – Foto: Verein

Herr Herr, werfen wir doch zunächst einen Blick zurück auf das vergangene Wochenende und den 1:0-Erfolg über den FC Freiburg-St. Georgen. Wie verlief die Partie aus Ihrer Sicht?

Marco Herr: Wir wussten, dass St. Georgen momentan einen guten Lauf hat und dass es eine spielstarke Mannschaft ist. Ihre Spielweise gefällt mir gut, weil sie sehr offensiv denken. Uns war klar, dass wir defensiv viel Arbeit haben würden und auf unserem großen Platz viel zu laufen hätten. Aber unsere Mannschaft hat sich so gezeigt, wie sie sich schon über einen Großteil der Saison präsentiert, nämlich lauffreudig und defensiv sehr engagiert. Wir sind verdient in Führung gegangen und hätten früh das 2:0 nachlegen müssen, aber zuletzt musste man sagen: Wenn Manuel (Herr) nicht noch so eine Parade herausgeholt hätte, wären wir nur mit einem Punkt nach Hause gegangen. Wir waren froh, dass am Ende ein 1:0 stand. Weiterlesen: Marco Herr, SG Freiamt-Ottoschwanden: "Schön, wie schnell sich die Welt im Fußball dreht!" (BZ-plus)