Freiamt-Ottoschwanden gewinnt 4:2 in Simonswald Gastgeber können ihre Überlegenheit nicht nutzen +++ Auftakt zum 15. Spieltag

Tore: 0:1 Marian Haas (4.), 1:1 Ben Wölfle (58.), 2:1 Tom Weis (66.), 2:2 Linus Engler (82.), 2:3 David Böcherer (88. Foulelfmeter), 2:4 Mustafa Ahmadi (90.+4 Foulelfmeter)

Schiedsrichter: Oliver Heidenreich (Heimbach) – Zuschauer: 150

Noch waren auf dem Simonswälder Kunstrasen keine fünf Minuten gespielt, da musste der einheimische Keeper Hannes Heitzmann schon hinter sich greifen. Marian Haas hatte die Gäste von der SG Freiamt-Ottoschwanden mit der ersten Aktion in Führung gebracht. In der Folge riss die SG Simonswald/Obersimonswald das Heft des Handelns an sich, ging früh ins Pressing und entwickelte viel Zug auf das gegnerische Tor. Allein, ein Treffer wollte einfach nicht fallen. „Es war ein richtiger Fight, wir waren überlegen und haben das Spiel bestimmt“, richtete Jörg Klausmann, der Trainer der Einheimischen, ein Kompliment an seine Mannschaft. „Wir haben uns aber in manchen Situationen etwas unclever verhalten, und der Gegner hatte das Spielglück auf seiner Seite.“

In der zweiten Halbzeit schienen sich die Simonswälder für ihren engagierten Auftritt zu belohnen: Erst egalisierte Ben Wölfle mit einem Treffer in den Winkel, dann erzielte Tom Weis mit einem abgefälschten 25-Meter-Schuss die 2:1-Führung. In der Schlussphase stemmte sich Freiamt-Ottoschwanden gegen die drohende Niederlage und konnte die Partie noch drehen. In der 82. Minute hämmerte Linus Engler nach einem gelungenen Spielzug über die rechte Seite den Ball zum 2:2 ins Tor. Kurz darauf nutzte Kapitän David Böcherer einen an Haas verschuldeten Foulelfmeter zur erneuten Gästeführung. In der Nachspielzeit verwandelte der eingewechselte Mustafa Ahmadi einen weiteren Strafstoß zum 2:4-Endstand. „Das Ergebnis klingt deutlich, aber das war es keineswegs“, sagte Jörg Klausmann. „Ein Remis wäre okay gewesen.“