Freialdenhoven verteidigt die Tabellenführung Für die Mittelrheinligisten aus dem Kreis Düren könnte es kaum unterschiedlicher laufen. Freialdenhoven verteidigte die Tabellenführung am Mittwochabend , Arnoldsweiler steht hingegen am Tabellenende. Beide Teams stehen am Sonntag vor schweren Aufgaben.

Mission erfüllt, denn seine Mannschaft gewann mit 2:0 und steht weiterhin an der Spitze der Mittelrheinliga. Und einfach machte es der Gegner Kruths Team keineswegs: „Auch wenn Pesch Dreizehnter ist, das ist eine Mannschaft die noch gegen einige Punkte holen wird. Sie haben intensiv gespielt und können mit der Kugel umgehen.“

Freialdenhoven fand sehr gut in die Partie, hatte von Beginn an Spielkontrolle und viel Ballbesitz. Über eine Standardsituation ging der Spitzenreiter in Führung. Nach einem Freistoß von Armand Drevina schraubte sich Tim Greven am langen Pfosten hoch und köpfte ein (17.). Auch wenn die Gäste in der ersten Hälfte nichts zuließen, musste Kruth mitansehen, wie seine Elf in den Schlussminuten des ersten Abschnitts nicht mehr die Nähe zum Gegner hatte. In der Halbzeit hatte man sich vorgenommen, besser bei den zweiten Bällen zu sein und die eigenen Ballbesitzphasen mit mehr Ruhe zu gestalten.

Trotz Vorwarnung, dass die Hausherren nach Wiederanpfiff früh versuchen würden den Ausgleich zu erzielen, ließ sich eine Großchance zum 1:1 nicht verhindern. Aus 15 Metern ging der Ball knapp oben links am Gehäuse an Keeper Alexander Monath vorbei. Coach Kruth wechselte und brachte Tom Krügermeier vorne rein, um mehr Druck gegen den Ball zu bekommen. Nur vier Minuten später zeichnete sich Krügermeier als Assistgeber zum 2:0 aus. Nach seiner Flanke köpfte Jalil Tahir den Treffer zum Endstand (62.).

Für die Borussia läuft es wirklich sehr gut und so kommt es am Sonntag zum Spitzenspiel an Spieltag neun. Freialdenhoven gastiert beim Zweiten, dem FC Wegberg-Beeck. „Wir wissen, wo wir herkommen und müssen viel investieren. Beeck hat eine Liga höher gespielt. Die haben enorm Qualität. Das ist eine Mannschaft, die Meister werden will. Wir müssen über das Kollektiv kommen. Bei uns hat sich eine Eigendynamik entwickelt und wir müssen uns nicht verstecken“, hört man beim Borussen-Coach die Vorfreude auf das anstehende Match.

Der FC Wegberg-Beeck ist wahrscheinlich die größte Hausnummer in der Mittelrheinliga und finanziell auch in einer anderen Preisklasse unterwegs als Freialdenhoven. Aber der momentane Spitzenreiter kann und will den Gastgebern das Leben schwer machen. Die Verteidigung von Rang eins ist nicht ausgeschlossen.

Freialdenhoven: Monath – N’Goua, Roosen, Tahir, Peters (90.+2 Kongolo) – Greven (65. Sambou), Koppitz, Drevina – Emara (88. Ljatifi), Tchadjei (81. Ait Kassi), Pozder (58. Krügermeier)