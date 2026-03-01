 2026-02-20T12:29:42.904Z

Freialdenhoven überzeugt, Koslar mit Blitzstart, Stammeln jubelt spät

Kreisliga A Düren: Borussia Freialdenhoven besiegt FC Golzheim klar mit 4:0, Viktoria Koslar schlägt FC Düren 77 2:0, Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln gewinnt in letzter Minute beim SC Jülich/SV Hoengen 1:0

von red · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser
Klarer Sieg für Freialdenhoven im Topspiel.
Klarer Sieg für Freialdenhoven im Topspiel. – Foto: Juline Mittag

Kreisliga A Düren
Welldorf
Lohn
SC Jülich/SV Hoengen
F´aldenhoven

Vor dem 17. Spieltag der Kreisliga A Düren stehen noch zwei Nachholspiele an: Tabellenführer VfVuJ Winden muss zum Schlusslicht Rhenania Lohn und könnte am Donnerstag schon acht Punkte Vorsprung auf den FC Düren 77 haben. Außerdem gastiert Germania Burgwart bei Jugendsport Wenau. Am Freitag steigt unter anderem das Topspiel zwischen Borussia Freialdenhoven und dem FC Golzheim.

UPDATE: Das Gastspiel von Tabellenführer Winden in Lohn wurde abgesagt.

>>> Diese Spiele fallen in Düren aus

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düren

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Die Nachholspiele in Düren

Do., 26.02.2026, 19:30 Uhr
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
Abgesagt
Die Partie ist ausgefallen

Do., 26.02.2026, 19:30 Uhr
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
2
2
Abpfiff
Das 2:2 hilft beiden Klubs nicht weiter, denn die Teams bleiben im unteren Mittelfeld.

Das sind die Spiele des 17. Spieltags

Fr., 27.02.2026, 19:30 Uhr
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
4
0
Abpfiff
Borussia Freialdenhoven stellte früh die Weichen auf Sieg. Bereits in der 5. Minute verwandelte Dominik Baczewski einen Foulelfmeter zur Führung. Der FC Golzheim hielt die Partie lange offen, ehe sich das Spiel in der Schlussphase deutlich zugunsten der Gastgeber entschied. Ein Eigentor von Sascha Graf erhöhte auf 2:0, anschließend traf Tim-Calvin Brendel, bevor Pascal Schneider in der Nachspielzeit den 4:0-Endstand markierte. Ein klares Ergebnis im Topspiel, weshalb Golzheim Rang drei an die Borussia verliert.

Fr., 27.02.2026, 19:30 Uhr
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
0
1
Abpfiff

Lange deutete im Duell zwischen dem SC Jülich/SV Hoengen und Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln vieles auf eine Punkteteilung hin.Erst in der Schlussminute fiel die Entscheidung: Marvin Germes nutzte eine späte Möglichkeit und erzielte in der 90. Minute das 1:0 für die Gäste. Vor 123 Zuschauern brachte Huchem-Stammeln die Führung über die Zeit und bleibt vor Jülich.

Gestern, 18:30 Uhr
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
2
0
Abpfiff
Viktoria Koslar erwischte gegen den FC Düren 77 einen Blitzstart: Timo Seidel traf bereits in der 3. Minute zur Führung, auf die die Gäste keine Antwort fanden. Kurz vor Schluss sah zunächst Ilker Ermayasi auf Dürener Seite Gelb-Rot, ehe Hendrik von Wirth in der 90. Minute das 2:0 erzielte. Auch Sven Müller hatte zuvor Gelb-Rot gesehen. Koslar sicherte sich damit einen wichtigen Heimsieg - und eine Überraschung. Der Sieg war gegen den Zweiten nicht unbedingt erwartbar.

Heute, 14:30 Uhr
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
14:30
Frenz - SW Düren

Heute, 16:00 Uhr
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
16:00
Lohn - Burgwart

Heute, 15:00 Uhr
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
15:00live
Oberzier - Welldorf

Heute, 15:00 Uhr
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
15:00
Winden - Nörvenich

Heute, 15:00 Uhr
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
15:00live
Wenau - Barmen

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

18. Spieltag
Sa., 07.03.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - Borussia Freialdenhoven
So., 08.03.26 14:30 Uhr FC Golzheim - Viktoria Koslar
So., 08.03.26 14:30 Uhr SG Germania Burgwart - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 08.03.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - BC Oberzier
So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - JSV Frenz
So., 08.03.26 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Jugendsport Wenau
So., 08.03.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 08.03.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Rhenania Lohn

19. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - SC Jülich/SV Hoengen
Sa., 14.03.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Salingia Barmen
Sa., 14.03.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Schwarz-Weiß Düren
So., 15.03.26 14:30 Uhr JSV Frenz - FC Golzheim
So., 15.03.26 14:30 Uhr Rhenania Lohn - FC Düren 77
So., 15.03.26 14:30 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - VfVuJ Winden
So., 15.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - SG Germania Burgwart
So., 15.03.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - SG Nörvenich-Hochkirchen

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düren

