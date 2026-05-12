Freialdenhoven sitzt nach, Burgwart legt vor - Welldorf gegen Wenau

Freialdenhoven im Einsatz. – Foto: Juline Mittag

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Hier wirst du Vereinsverwalter und kannst Daten deines Teams bearbeiten.

Die Vereinsverwaltung findest du hier.

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Nachholspiel:

Spieltext Koslar - F´aldenhoven

Spieltag 27:

Spieltext Welldorf - Wenau

Spieltext Golzheim - SC Jülich/SV Ho...

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr BC Oberzier Oberzier Salingia Barmen Barmen 15:00 PUSH

Spieltext Oberzier - Barmen

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr JSV Frenz Frenz Viktoria Koslar Koslar 15:00 PUSH

Spieltext Frenz - Koslar

Spieltext Burgwart - H.-Stammeln

Spieltext SW Düren - Winden

Spieltext Düren 77 - Nörvenich

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

28. Spieltag

Do., 21.05.26 20:00 Uhr VfVuJ Winden - FC Düren 77

Fr., 22.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

So., 24.05.26 15:00 Uhr JSV Frenz - BC Oberzier

So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - FC Golzheim

So., 24.05.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Schwarz-Weiß Düren

So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Jugendsport Wenau

Di., 26.05.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Salingia Barmen



29. Spieltag

Do., 28.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - SG Germania Burgwart

Fr., 29.05.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - BC Oberzier

Sa., 30.05.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Viktoria Koslar

So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Golzheim - VfVuJ Winden

So., 31.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Salingia Barmen

So., 31.05.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Jugendsport Wenau



30. Spieltag

So., 07.06.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - SC Jülich/SV Hoengen

So., 07.06.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Salingia Barmen

So., 07.06.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - FC Golzheim

So., 07.06.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - FC Düren 77

So., 07.06.26 15:00 Uhr Borussia Freialdenhoven - Schwarz-Weiß Düren

So., 07.06.26 15:00 Uhr Viktoria Koslar - SG Germania Burgwart

So., 07.06.26 15:00 Uhr JSV Frenz - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

_______________