 2026-05-12T12:35:39.633Z

Allgemeines

Freialdenhoven sitzt nach, Burgwart legt vor - Welldorf gegen Wenau

Kreisliga A Düren: Borussia Freialdenhoven muss zum Nachholspiel nach Koslar, Germania Burgwart empfängt parallel Huchem-Stammeln am Mittwoch regulär. Welldorf gegen Wenau am Freitag.

von red · Heute, 16:20 Uhr · 0 Leser
Freialdenhoven im Einsatz.
Freialdenhoven im Einsatz. – Foto: Juline Mittag

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SC Jülich/SV Hoengen
F´aldenhoven

Spieltag 27 in der Kreisliga A Düren: Borussia Freialdenhoven muss zum Nachholspiel nach Koslar, Germania Burgwart empfängt parallel Huchem-Stammeln am Mittwoch regulär. Welldorf gegen Wenau am Freitag.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Nachholspiel:

Morgen, 19:30 Uhr
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
19:30
Spieltext Koslar - F´aldenhoven

Spieltag 27:

Fr., 15.05.2026, 19:30 Uhr
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
19:30live
Spieltext Welldorf - Wenau

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
15:00
Spieltext Golzheim - SC Jülich/SV Ho...

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
15:00
Spieltext Oberzier - Barmen

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
15:00
Spieltext Frenz - Koslar

Morgen, 19:30 Uhr
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
19:30
Spieltext Burgwart - H.-Stammeln

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
15:30live
Spieltext SW Düren - Winden

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
15:00
Spieltext Düren 77 - Nörvenich

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

28. Spieltag
Do., 21.05.26 20:00 Uhr VfVuJ Winden - FC Düren 77
Fr., 22.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 24.05.26 15:00 Uhr JSV Frenz - BC Oberzier
So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - FC Golzheim
So., 24.05.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Schwarz-Weiß Düren
So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Jugendsport Wenau
Di., 26.05.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Salingia Barmen

29. Spieltag
Do., 28.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - SG Germania Burgwart
Fr., 29.05.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - BC Oberzier
Sa., 30.05.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Viktoria Koslar
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Golzheim - VfVuJ Winden
So., 31.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Salingia Barmen
So., 31.05.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Jugendsport Wenau

30. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - SC Jülich/SV Hoengen
So., 07.06.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Salingia Barmen
So., 07.06.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - FC Golzheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - FC Düren 77
So., 07.06.26 15:00 Uhr Borussia Freialdenhoven - Schwarz-Weiß Düren
So., 07.06.26 15:00 Uhr Viktoria Koslar - SG Germania Burgwart
So., 07.06.26 15:00 Uhr JSV Frenz - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

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