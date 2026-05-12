Freialdenhoven sitzt nach, Burgwart legt vor - Welldorf gegen Wenau

Spieltag 27 in der Kreisliga A Düren: Borussia Freialdenhoven muss zum Nachholspiel nach Koslar, Germania Burgwart empfängt parallel Huchem-Stammeln am Mittwoch regulär. Welldorf gegen Wenau am Freitag.
Nachholspiel:
Spieltag 27:
28. Spieltag
Do., 21.05.26 20:00 Uhr VfVuJ Winden - FC Düren 77
Fr., 22.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 24.05.26 15:00 Uhr JSV Frenz - BC Oberzier
So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - FC Golzheim
So., 24.05.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Schwarz-Weiß Düren
So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Jugendsport Wenau
Di., 26.05.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Salingia Barmen
29. Spieltag
Do., 28.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - SG Germania Burgwart
Fr., 29.05.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - BC Oberzier
Sa., 30.05.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Viktoria Koslar
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Golzheim - VfVuJ Winden
So., 31.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Salingia Barmen
So., 31.05.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Jugendsport Wenau
30. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - SC Jülich/SV Hoengen
So., 07.06.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Salingia Barmen
So., 07.06.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - FC Golzheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - FC Düren 77
So., 07.06.26 15:00 Uhr Borussia Freialdenhoven - Schwarz-Weiß Düren
So., 07.06.26 15:00 Uhr Viktoria Koslar - SG Germania Burgwart
So., 07.06.26 15:00 Uhr JSV Frenz - Grün-Weiß Welldorf-Güsten