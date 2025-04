Freialdenhoven schielt auf die Vizemeisterschaft

Mit dem kommenden Spieltag in der Kreisliga A gehen die 15 Mannschaften in das letzte Drittel der Saison, an dessen Ende der Kreuzauer Sportclub an seinem letzten Spieltag am Pfingstmontag im Heimspiel gegen die SG Nörvenich/Hochkirchen mit den Fans wohl den Aufstieg in die Bezirksliga feiern kann. Bis dahin gilt es für die Mannschaft von Übungsleiter Olaf Ramm noch neun Paarungen zu absolvieren. Aktuell beträgt der Punktestand 49 Zähler, auf Verfolger Borussia Freialdenhoven entfallen zwölf Punkte weniger bei gleicher Spielzahl (20).

Starker Gegner