Frei-Weinheimer Oldies gewinnen Friedel-Konrad-Turnier Rheinhessen sorgen in Waldlaubersheim für Überraschungssieg +++ Zahlreiche Neun-Meter-Schießen in der finalen Phase +++ Björn Strack hat den Spielplan fest im Griff von Mario Luge · Heute, 16:28 Uhr · 0 Leser

Die Gastgeber der SG Waldlaubersheim (orangene Trikots) im Duell mit der Spvgg. Dietersheim. – Foto: Mario Luge

WALDLAUBERHEIM. Der VfL Frei-Weinheim hat das 9. Friedel-Konrad-Turnier des SV Waldlaubersheim gewonnen. In einem spannenden und engen Finale setzten sich die Rheinhessen nach Neun-Meter-Schießen mit 4:2 gegen die Spielvereinigung Dietersheim durch.

„Es war ein super Turnier mit einem Überraschungssieger. Fast jeder hatte mit Rheinböllen und Dietersheim als Gewinner gerechnet“, zog SVW-Abteilungsleiter Björn Strack eine absolut positive Bilanz. Im Spiel um Platz drei unterlag der FSV Bretzenheim den Gästen aus Rheinböllen mit 1:2.

Turniersieger VfL Frei-Weinheim – Foto: SVW

Worauf man schon bei den kleinsten Fußballern achten muss, das beanstanden auch gerne die Schiedsrichter bei den Alten Herren. Noch vor dem ersten Zweikampf ermahnte denn auch Thomas Diederich die Akteure, an die Schienbeinschoner zu denken. Mit strengem Ton, aber dennoch augenzwinkernd fügte der Referee, selbst "unten ohne" auf dem Platz, an: „Und wenn das nur zwei Euro gekostet hat, irgendwas muss im Stutzen stecken.“ Da verstehen die Unparteiischen eben keinen Spaß, was dann auch über Mikrofon von Platzsprecher Strack, seines Zeichens ebenfalls Schiedsrichter, unterstrichen wurde. Alter schützt nicht vor Verletzung.

Alles im Blick hat Schiedsrichter Thomas Diederich. – Foto: Mario Luge

Und wie alle Turnierorganisatoren hatte auch Björn Strack schlaflose Nächte vor dem ersten Abpfiff. Absagen, Nachmeldungen, Planänderungen – normale Härte für den Abteilungsleiter des SV Waldlaubersheim. So gab ausgerechnet Vorjahressieger TuS Hackenheim den Gastgebern kurzfristig einen Korb. „Keine Spieler“, lautete die naheliegende Erklärung. Dazu musste auch die SG Bingerbrück/Weiler kurzfristig passen, und so puzzelte Strack vor und zurück. Hier eine Nachmeldung, dort die eigene zweite zweite Mannschaft als Joker – am Ende stand ein Zehner- statt dem ursprünglich geplanten Zwölferfeld. „Und wir spielen dann eben 15 statt 14 Minuten, dann geht der Abend auch rum.“ Und so zogen in Gruppe 1 die Dietersheimer mit vier Siegen in vier Spielen gemeinsam mir Frei-Weinheim (9 Punkte) ins Halbfinale ein, verwiesen die Spvgg. Gau-Algesheim (6), TuS Winzenheim (3) und die SG Waldlaubersheim/Stromberg/Münster-Sarmsheim (0) auf die Plätze. In der Parallelgruppe lag der TuS Rheinböllen mit weißer Weste vor dem FSV Bretzenheim (9), SG Guldental (4), Alemannia Waldalgesheim (3) und der TuS Pfaffen-Schwabenheim (1), bei dem sich ein Akteur schwerer verletzte, als er im Rasenhängen geblieben war. Einziger Wermutstropfen einer reibungslosen Veranstaltung, die bei nur einigen, wenigen Gelben Karten ganz ohne Platzverweis ausgekommen war.

Intensiv streiten die SG Guldental (grüne Trikots) und der TuS Pfaffen-Schwabenheim. – Foto: Mario Luge

Im Halbfinale gewannen die Spvgg. Dietersheim 2:1 gegen den FSV Bretzenheim, während die Frei-Weinheimer im Neun-Meter-Schießen 7:6 (2:2) gegen Rheinböllen vorne lagen. Auch das Spiel um Platz fünf musste im Neun-Meter-Schießen entschieden werden, hier hatten die Guldentaler gegen die Spvgg. Gau-Algesheim 3:1 die besseren Nerven.

Da ist das Ding: Björn Strack und der Pokal zum Turnier. – Foto: SVW