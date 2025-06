Frei-Weinheim legt in Relegation vor

Essenheim. Nach dem 2:1 (2:0)-Erfolg im Relegationshinspiel um den Aufstieg bei der Spvgg. Essenheim steht der VfL Frei-Weinheim mit einem Bein in der A-Klasse Mainz-Bingen. Im Rückspiel der beiden B-Klassen-Vizemeister am Dienstag (19 Uhr) reicht dem Team aus dem Ingelheimer Stadtteil bereits ein Remis zum Wiederaufstieg.

Linksaußen Maximilian Smuda besorgte nach einem 1a-Steckpass in den 16er von Zehner und Spielertrainer Andreas Steinhauer (21.) sowie Steinhauer selbst per Kopfball nach Zulieferdiensten seines Spielertrainer-Kollegen Florian Fiessler (45.+1) die 2:0-Pausenführung der abgezockten Gäste. Der VfL stand defensiv stabil. Die Essenheimer waren zwar das deutlich aktivere Team, hatten aber kein Zielwasser getrunken. Nach dem Wechsel drückten die Platzherren und operierten dabei wiederholt mit Flanken aus dem Halbfeld. Doch es reichte nur noch zum Anschlusstreffer durch einen von Patrick Schlömer verwandelten Foulelfmeter (90.). Zuvor war Simon Müßig von Lars Anders beim Laufduell am Fuß getroffen worden.

„Entscheidend war, dass wir in der ersten Halbzeit zwei Hundertprozentige durch Leon Nuber nicht genutzt haben“, analysierte Essenheims Coach Kevin Tscheuschner. Toptorjäger Nuber fightete, vergab aber die dicken Dinger in der 9. und 24. Minute. „Wenn wir davon eins machen, geht das Spiel in unsere Richtung“, war sich Tscheuschner sicher. „Wir waren super im Spiel – nur hat das Quäntchen Glück gefehlt.“ Der 41-Jährige sprach von einer „bockstarken Leistung über 90 Minuten – wir haben Frei-Weinheim klar beherrscht. Aber auch, wenn wir wenigstens einen Punkt verdient gehabt hätten, sage ich: Das Ding ist noch nicht durch. Das Gute ist, dass wir jetzt wissen, dass wir gewinnen müssen, um ein Entscheidungsspiel zu erzwingen.“