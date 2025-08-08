Freestyle Ice Skating neben dem Fußball: VfR Mehrhoog II im Check

In seiner zweiten Saison als Cheftrainer beim VfR Mehrhoog II nimmt Christoph Ilgas reichlich wertvolle Erfahrungen mit. Den Fokus setzt er aufs Team, berichtet dabei von einem spannenden Hobby einer seiner Spieler.

Wie lauten Eure Ziele für die neue Saison? Ilgas: Wir haben uns dieses Jahr das Ziel gesetzt in der Tabelle einen der oberen Plätze zwischen eins und fünf zu erreichen.

An welcher Baustelle müsst ihr konkret arbeiten? Ilgas: Dieses Jahr liegt unser Fokus ganz klar auf die Spieleröffnung und Abschluss. Dort liegt aktuell der größte Optimierungsbedarf.

Welche Spieler sollte man kommende Saison besonders im Blick behalten – und warum?

Ilgas: Grundsätzlich ist es für uns als Trainer ein Anliegen die komplette Mannschaft im Blick zu halten, da sie sich ganzheitlich enorm weiterentwickelt hat und gemeinschaftlich zeigen will, was sie leisten kann. Aktuell gibt es durchaus Spieler, die mit ihren Fähigkeiten herausstechen. Der Eine macht unfassbar kluge Laufwege im Spiel, der Andere ist kommunikationsstark und wieder ein Anderer liest ein Spiel wie es sonst keiner schafft. Wenn es danach geht, haben viel Qualität in der Mannschaft

Was ist euer Erfolgsrezept für gute Stimmung in der Mannschaft – auch wenn’s mal sportlich nicht läuft?

Ilgas: Wir gehen immer offen, respektvoll, transparent und ehrlich miteinander um. Probleme und Differenzen werden ausgesprochen und geklärt. Sie sind elementar für unseren Verbesserungsprozess. Vor Allem Niederlagen sind dazu da, um zu lernen.

Was war aus eurer Sicht die größte Herausforderung der vergangenen Saison – sportlich oder organisatorisch?

Ilgas: Im Laufe der Saison kamen viele neue Spieler in die Mannschaft. Hier lag die Herausforderung darin, dass sich alle aneinander gewöhnen und sich auf und neben dem Platz kennenlernen. Das braucht Zeit. Die vergangene war zudem meine erste Saison als Trainer. Mich zu organisieren und ein gutes, sinnvolles Training auf die Beine zu stellen, war herausfordernd und gleichzeitig hat es mir gezeigt, wie viel Freude es mir macht, Trainer der Mannschaft zu sein.

Welche Unterstützung wünscht ihr euch aktuell am dringendsten – sei es vom Verband, der Gemeinde oder den Fans?

Ilgas: Wir wünschen uns immer zahlreiche Fans, die uns unterstützen. Das gibt uns Kraft. Wünschenswert wäre auch, dass bei jedem Spiel ein Schiedsrichter angesetzt ist. Unterstützung wünschen wir uns von der Stadt Hamminkeln. Wir hoffen, dass die Stadt Ihr Gebäude saniert, in dem sich unsere Kabinen und Duschanlagen befinden. Die sind tatsächlich in einem katastrophalen und unzumutbaren Zustand.

Wer ist bei euch der Kabinen-DJ – und wie oft gibt’s deswegen Diskussionen?

Ilgas: Vergangene Saison war das Michael Bauhaus. Er wurde von der Mannschaft gewählt also kann sich keiner beschweren. Tatsächlich ist es doch immer schwer, es jedem musikalisch recht zu machen.

Gibt’s einen kuriosen Moment aus der vergangenen Saison, über den ihr heute noch lacht?

Nachname: Jeder von uns kann sich an einen Moment erinnern. Nick Bergmann war bei einem Abschlussspiel eines Trainings komplett erschöpft und am Ende, was ich nicht mitbekommen habe. Ich ermahnte ihn öfter schneller zu laufen und sich besser zu bewegen. Irgendwann drehte er sich um, streckte beide Arme immer wieder von sich und es kam aus ihm herausgeplatzt. Er schrie lauthals: "ICH KANN NICHT!" Seit diesem Moment ist das ein Running Gag (mit einem Lächeln im Gesicht), sobald jemand keine Kraft mehr hat.

Wer hat in der Kabine das größte Mitteilungsbedürfnis – und wer hört trotzdem nie zu?

Ilgas: In der Kabine hört man meistens Jonas Nüßmann oder Michael Bauhaus. Die beiden unterhalten die komplette Kabine in positiver Art. Zuhören tun sie Alle.

Wenn es einen Preis für das schrägste Hobby im Team gäbe – wer würde ihn gewinnen und wofür?

Ilgas: Keiner hat ein schräges Hobby. Wir haben einen Spieler mit einem sehr außergewöhnlichen Hobby. Dean Kuba macht Freestyle Ice Skating. Sehr bemerkenswert.

Vervollständigt bitte den Satz: „Unsere Saison wird erfolgreich, wenn …“

Ilgas: Wir Spaß am Fußball haben, unsere Ziele nie aus den Augen verlieren, füreinander einstehen und uns gegenseitig nach vorne pushen!

