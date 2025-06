Fredy Bickel im Mittelpunkt: "Am selben Strick, in dieselbe Richtung"

In der neunten Folge unseres Podcasts "IM MITTELPUNKT" ist Fredy Bickel zu Gast. Der 60-Jährige war Sportchef bei YB, dem FCZ und Rapid Wien sowie Geschäftsführer bei GC. Er ist im Profifussball vernetzt wie kaum ein anderer - und trotzdem konnte er der Anfrage seines Jugendklubs FC Affoltern am Albis nicht widerstehen, dort das Präsidentenamt zu übernehmen.

"Ich habe dieselben Ambitionen, egal ob ich jetzt bei GC, beim FCZ oder bei Affoltern am Albis bin", sagt Fredy Bickel im FuPa-Podcast. Darum reiche es nicht, wenn alle im Verein am selben Strick ziehen, sondern es müssen auch alle in dieselbe Richtung ziehen. "Wenn ich das innerhab eines Jahres nicht hinkriege, dann bin ich er falsche Mann."

Fredy Bickel erzählt, weshalb er zum FCA nicht Nein sagen konnte und wieso er nun beruflich nicht mehr Sportchef im Profifussball, sondern Stallmeister im Gasthaus zum Rössli in Mettmenstetten ist. Aber auch, wie er zum Verwaltungsratsmandat beim FC Winterthur kam und weshalb er mit Adi Hütter bei YB enger war als mit Lucien Favre beim FCZ.