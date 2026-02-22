Fredi Zwiebler: Ein Leben für den Amateurfußball

Fredi Zwiebler durchlebte erfolgreiche Zeiten mit dem DSC 99. – Foto: Marcel Eichholz

Unvergessen bleibt etwa der 21. Februar 1960, als Zwiebler in jener Mannschaft stand, die bei der TB Osterfeld mit 1:2 unterlag. Trotz der Niederlage ist diese Partie im Gedächtnis geblieben, weil sie sportlich große Bedeutung hatte. Der DSC 99 belegte am Ende Rang sechs in der Niederrheinliga, während Osterfeld Meister wurde und später sogar das Finale um die Deutsche Amateurmeisterschaft in Hannover erreichte. Nach einem 1:1 im ersten Endspiel verlor Osterfeld das Wiederholungsspiel mit 0:3.

Zwiebler war damals Mannschaftskapitän und prägte das Gesicht des Vereins in den späten 1950er-Jahren entscheidend mit. Der DSC 99 gehörte habe damit zur höchsten Amateurklasse gehört. In diesem Umfeld entwickelte sich Zwiebler zu einer festen Größe.

Geboren in den Kriegsjahren, kam er 1946 mit seiner Familie nach Düsseldorf. Er wuchs zunächst in Friedrichstadt, später in Derendorf auf und fand früh zum DSC 99. Zwischen Trümmern und Ruinen jagte er mit Freunden dem Ball hinterher, oft mit improvisierten Schuhen aus Pappmaché. Diese einfachen Anfänge stärkten seinen Bezug zum Verein und zum Fußball insgesamt.

Als größten sportlichen Moment seiner Laufbahn bezeichnet Zwiebler die beiden Meisterschaften und Aufstiege mit dem DSC 99, durch die der Klub in die höchste Amateurklasse gelangte. Ein weiteres Highlight folgte 1977 im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach. Da kein eigener Rasenplatz zur Verfügung stand, wich man auf die Anlage von Turu aus. Vor 7500 Zuschauern hielt der Außenseiter lange dagegen und erreichte zur Pause ein 1:1, ehe die Partie gegen die Truppe von Trainer Udo Lattek 1:4 endete. Prominente Spieler wie Allan Simonsen, Berti Vogts und Rainer Bonhof waren bei der Borussia dabei. Zwiebler agierte im Mittelfeld als technisch versierter, beweglicher Spielmacher.

Seit einigen Jahren lebt Zwiebler in Essen. Doch innerlich ist er seiner Heimatstadt treu geblieben. Mit großem Interesse verfolgt er alles, was in Düsseldorf geschieht – besonders, wenn es um den Fußball und seine Fortuna geht.