Fredi Bobic lockt Bayern-Talent Deziel nach Polen

Robert Deziel jr. (re.) verlässt den FC Bayern und wechselt nach Polen zu Legia Warschau. – Foto: Michael Buchholz

Der gebürtige US-Amerikaner Robert Deziel jr. kam im B-Jugendalter ins Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des FC Bayern. Im Herrenbereich sammelte er bei der VSG Altglienicke in der Regionalliga Nordost erste Erfahrungen, kehrte im Sommer 2025 aber wieder nach München zurück. In der abgelaufenen Spielzeit 2025/26 zählte er bei den Bayern-Amateuren in der Regionalliga Bayern zum Stammpersonal, absolvierte insgesamt 28 Einsätze und erzielte dabei immerhin vier Treffer.



Gegenüber der vereinseigenden Medienabteilung von Legia Warschau hat sich Deziel ausführlich zu seiner Entscheidung geäußert: "Ich bin unglaublich begeistert von meinem Wechsel zu Legia, dem größten und erfolgreichsten polnischen Klub. Es ist eine Ehre, hier zu sein und dieses Trikot tragen zu dürfen. Ich freue mich auf das, was vor uns liegt, und hoffe, der Mannschaft dabei zu helfen, Erfolge zu erzielen. Ich bin ein aggressiver Innenverteidiger. Ich spiele viel mit dem Ball und leite das Spiel aus der Abwehrreihe heraus ein. Ich glaube, dass ich der Mannschaft mit meinen Fähigkeiten helfen kann. Mein erster Eindruck, als ich die Videos über den Klub auf YouTube gesehen habe? Mir fehlen die Worte. Die Fans sind unglaublich emotional, außerordentlich engagiert und voller Leidenschaft. Ich kann mein erstes Spiel kaum erwarten, um das persönlich zu erleben. Ich freue mich auch sehr auf den ersten Trainingstag." Schon an diesem Wochenende wird Deziel mit Legia die Vorbereitung auf die neue Saison aufnehmen.